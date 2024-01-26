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娛樂

甄濟如首公開合唱獻給王梓軒 收炎明熹感謝短訊超開心

【明報專訊】甄子丹女兒甄濟如，劉穎鏇，薛家燕及王梓軒昨日出席汽車服務中心開幕，冒寒穿性感服裝現身的甄濟如跟王梓軒合唱英文歌，唱功獲讚。她表示首次跟歌手在台上公開合唱，心情緊張蓋過寒冷感覺，仍需吸收更多舞台經驗，未來嘗試創作合唱歌，期待跟炎明熹（Gigi）合唱。她稱活動前收到Gigi短訊，「Gigi多謝我唱她的歌，我很開心，很喜歡她的聲線，但我有點怕醜，稍後再找她傾偈，希望為她作曲及邀請合唱」。20歲的她打算暑假考車牌，「我認路幾叻，可能父母不相信我的駕駛技術，想向他們證明能做到」。王梓軒讚甄濟如唱歌好，正跟對方的音樂監製談合作。他透露4月跟陳潔儀重演劉松仁執導的音樂劇《利瑪竇》，亦會監製一部人物傳記電影及網絡霸凌為題材的劇集，不排除參演。

劉穎鏇自爆駕車常迷路

劉穎鏇自爆坐車容易暈車浪，日常多親自駕車，會保持安全車速，但經常迷路，她笑說：「除駕車回家或返公司，次次都迷路，今（昨）日來活動也迷路兩次，故慣常提早出門。」網上流出她讀高中參加籃球隊的大合照，她稱不知流出原因，「參加籃球隊是14至17歲，很懷念那段青春時光，重溫照片很有趣」。她不擔心網民將其昔日樣貌對比評論，因每個階段都有特點，「我喜歡現在26歲的容貌，因baby fat減退」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 王梓軒 薛家燕 劉穎鏇 甄濟如 甄子丹

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