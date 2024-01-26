積穀防饑 買磚頭做包租婆

閨密袁詠儀通風報信

袁詠儀在關寶慧心目中是個好爽朗的女子，也有介紹過男仔給她認識，「有次我去女友人的婚禮，新郎上前問我認不認得他，重提跟我唱過K，是袁詠儀介紹認識，我心想，不要跟我講啦，你今日娶老婆，我又識新娘，他擺明落我面啦，即是他揀人都不揀我，不過我完全忘記有對方出現過，不適合就是不適合。另一次有個男演員想追我，阿靚（袁詠儀）跟他開戲，發現他又想追另一個女藝人，就立即叫製片接我去片場監督，嚇到個男藝人死，點解我會出現，好笑，揭發了就拒絕再發展。另有部戲我和阿靚合作，她致電給我，告發導演搵女替身扮我露屁股，好好笑」。