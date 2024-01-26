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娛樂

緋聞傳足兩年 戥黃日華慘 關寶慧信愛情會來 等到80歲

【明報專訊】關寶慧入行33年，代表作不多，數年前憑舞台劇《她媽的葬禮》奪「第28屆香港舞台劇獎」最佳女主角（喜劇/鬧劇），演技獲得認同，認為在其演藝生涯中已算有交代，但心中仍為一件事耿耿於懷，就是仍未找到另一半；快將58歲的她，對愛情仍充滿憧憬，深信愛情早晚會來，相士亦指她這幾年有桃花，好事將近，她笑言等到80歲都要等下去，透露老友袁詠儀替她着急，曾為她做媒。提到跟黃日華撲朔迷離的緋聞傳足兩年，她亦戥對方被指指點點慘。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

關寶慧相隔4年再度參演音樂劇《我們的青春日誌》8.0版，飾演魔鬼校長嚴麗珍獲好評，在40場表演期間，因咳嗽和鼻敏感影響狀態，患病時身邊缺乏另一半照顧，感慨下月便踏入58歲仍是孤單一人，但她稱不會放棄，對愛情還充滿憧憬。

人生沒愛情不圓滿

關寶慧說：「始終要有伴侶，人生沒愛情就不夠圓滿。身邊朋友相繼結婚，我曾經覺得結婚是很容易的事，但等待多年還未嫁得出，才發現不是必然。不過，我覺得姻緣遲早降臨在自己身上，但都定下限期，80歲仍無人追求就死心！（遇到心儀對象會否主動出擊？）好少，若感受到對方心意，會給予提示，始終感情是相對，我不會強人所難。」

不會降低擇偶條件

與黃日華的緋聞傳足兩年，隨着黃日華否認才告一段落，問是否鬆一口氣？關寶慧淡然道：「我都叫大家問他，由他去講，經常問我做乜，就連林國斌都捉住我問！一張合照被人講足兩年，我睇得好淡，不介意被人講，若黃日華煞有介事，代表他看件事的角度跟我不同，不過都戥他慘，被網民評價、指指點點；網民對我算好，期待和支持我有新戀情，可惜到現仍沒有追求者。」她透露相士批算這幾年會有桃花，並提及某些姓氏有機會發展，「我沒有因年紀而降低擇偶條件，依舊喜歡高大靚仔、高學歷及有內涵的男人。我覺得人生有另一半才圓滿，有時幾可憐，全家人食飯，永遠得我一個『打單泡』，患病又無人照顧、陪睇醫生，這方面確實令我耿耿於懷」。

試過一封利市代替片酬

演藝學院畢業的關寶慧涉獵多個範疇，擔任主持、拍電影、拍劇及演出舞台劇等，透露今年會演出一部由歌手李蕙敏執導的電影，還考慮參與投資，因自覺欠缺一個好的經理人，演出機會甚少，必需主動出擊。目前自由身的她曾簽約無綫10年，2002年約滿時，公司提出加薪50%，但她去意已決，因為不喜歡被一間公司束縛太久，「自由身都不容易，被人壓價，又試過拍完收不到片酬，有些人叫我收封利市就算，好忟憎，雖然屋企教落不要怕蝕底，但無理由每次都要我蝕底，他們經常話無錢，叫我幫幫手，有次我忍不住反駁『無錢就不要開戲，點解無錢要人幫手，賺錢又不會分紅給我』。曾有個經理人幫過我，但在片酬方面幫不上忙，別人叫我收封利市，他不為我爭取，還在利市抽佣。做演員好慘，好難遇到有好的經理人公司，好似大公司現在只得一兩間，有幾多可以幫到你，凡事要自己來做就會被剝削」。

難忘被P走泳衣變全裸

關寶慧身材豐滿，透露年輕時經常被人利用作招徠，令她非常氣憤，「投身影圈發展後多數演女警，因想轉形象而接拍二級B電影《男人胸女人HOME》，我不介意以三級片宣傳，因我無裸露鏡頭，但衰在海報幫我P走件三點式，令觀眾以為我全裸上陣，當時經理人置之不理，贊成電影公司這樣做。我原本不知道，有次路過戲院見到，點解我無著衫？隔籬有個阿伯望住張海報，我幾驚認出是我，當時好嬲，立即跑走」。類似經歷不止一次，之後為成人雜誌影封面亦然，「見該雜誌上期封面影湯寶如好靚，我就答應，著三點式泳衣在花灑下淋水，點知約我一起揀相時，竟幫我後期加工，變成三點盡透，跟對方鬧到擘面，出動到律師，但雜誌社不聽電話，過幾日雜誌就出了街。還有拍《烹屍之喪盡天良》，經理人去遊埠，拍拍吓叫我除多啲，我明明瞓浴缸被人劏，點解要除衫，傾劇本時沒這些情節，拗到好嬲，打長途電話給經理人，他無幫我處理。（成電影生涯污點？）只能說好老套囉！」

好經理人難求 目標影后

關寶慧覺得演藝生涯開心居多，否則幹不下去，「跟我同期出道藝人都有類似經歷，不過可能沒有我那麼激動，夠膽經常在訪問裏重提，我覺得唯一不幸就是沒有人幫我，找不到一個好經理人，不過睇成績都OK啦，起碼有人知道我演過什麼戲已經好開心。我好恨攞獎，前幾年憑舞台劇《她媽的葬禮》獲劇后，都不錯啦，但我未滿意，目標攞埋影后」。

相關字詞﹕關寶慧

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