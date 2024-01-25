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娛樂

【開箱】《新活日常》角逐奧斯卡 役所廣司清潔公廁生活浪漫

【明報專訊】《柏林蒼穹下》德國導演雲溫達斯（Win Wenders）執導的日本電影《新活日常》（Perfect Days），去年在康城影展為飾演廁所清潔工的男主角役所廣司，帶來影帝殊榮，前日公布第96屆奧斯卡提名，《新》片代表日本入圍角逐最佳國際電影；雲溫達斯並非首次躋身奧斯卡，早憑《樂滿夏灣拿》、《翩娜》和《攝影是世上的鹽》三度入圍奧斯卡最佳紀錄片，能否憑《新》片首度贏得金像獎，3月10日自有分曉。近40年前拍過《尋找小津》的雲溫達斯表示，很榮幸能代表其電影導師小津安二郎的祖國參加奧斯卡，在其精神領導下有提名，感到非常高興。

如紀錄片的平凡日常

《新活日常》講述沉默寡言的東京公廁清潔工平山（役所廣司飾），過着看似單調又重複的生活，實則陶醉於懷舊音樂與文學，常聽The Rolling Stones、Patti Smith和Lou Reed的卡式錄音帶，還不時拿起菲林相機，捕捉樹葉縫間漏出的陽光。平山的平凡生活，偶爾遇上小衝擊，如工作伙伴離職、少女示愛、巿民在公廁留下字條、外甥女突然探訪等，但他依然堅守自己的生活節奏。

戲中人物不多，扮演平山的役所廣司佔了九成戲分，而且片中刻意重複描述平山每日由早到晚的生活，片長122分鐘，大概講述了平山約二三十日的人生。無論工作或生活均很規律，每天早上從鄰居的掃地聲中醒來，然後刷牙、換衫、淋花，準備外出工作。開車前必定在家門前販賣機購買一罐咖啡，游走東京主要街道，安靜地清洗公廁。中午時分在公園吃午飯，不忘拍下樹葉照片。放工後會去澡堂，接着到居酒屋喝一杯酒，睡前閱讀。平山假日會去自助洗衣店洗衫，到冲曬店曬相，整理家中盆栽，行程同樣平凡。

平山極平凡的生活，觀眾可能會覺得他很「孤獨」，也可能覺得他很「自由」，繼而想年過半百的男人，為何獨居，還要任職被視為厭惡工作的公廁清潔？電影沒給任何答案，或許可以從導演雲溫達斯舊作得悉一二。他擅拍紀錄片，《新活日常》也像紀錄片，並多了一份「男人的浪漫」，加入許多大自然及生活的聲音，如掃地聲，小鳥叫聲、風聲、雨聲、孩子在公園玩耍的聲音等；拍出大自然的光與影，如平山駕車走在黎明時分的街道，樹葉下透出的陽光，下班後踏單車的黃昏，還有車輛擋風玻璃透出的光線等，充滿藝術感。

向小津安二郎致敬

雲溫達斯喜歡日本已故名導小津安二郎的電影，奉對方為師，戲中主角取名「平山」，也是向其經典《東京物語》及《秋刀魚之味》致敬，小津愛將笠智衆在兩片的角色正是姓「平山」。《新活日常》展現出日本味道，如平山居住的淺草破舊公寓、東京鐵塔、高速公路、地鐵站、舊澡堂、小型書店、居酒屋等，呈現東京舊街風味。事實上，《新活日常》最初是為了宣傳澀谷區17個公廁重修的拍攝計劃，原定製作短片，但雲溫達斯接到這項目後，在日本逗留期間決定拍成長片。

役所廣司戲中表現毋庸置疑，在康城稱帝實至名歸。他曾在訪問中透露，劇本沒具體寫下平山的過去及背景，即使詢問雲溫達斯也沒答案，劇本只寫下「希望在這裏笑一笑」及「平山突然哭起來」等，但他自然的表現讓人動容。

看此片最大感觸是「平凡生活最美好」，平山不花錢，滿足現狀，每日出門工作，總是望向天空並報以微笑，下班後到居酒屋喝一杯，食店老闆總是向他說一句「今日都辛苦了」；對生活在大城市的人來說，這是非常治癒的電影。

上映日期：1月25日

相關字詞﹕康城影帝 奧斯卡最佳國際電影 役所廣司 雲溫達斯 新活日常

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