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娛樂

《堅離地神偷》蟬聯Netflix英語電影收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布去年第4季業績，亦披露1月15至21日收視；《肌智同學會》奇雲赫特（Kevin Hart）主演《堅離地神偷》，以3670萬觀看次數蟬聯英語電影榜冠軍，《泰山傳奇：森林爭霸》與《末世牢籠》分佔亞季。代表西班牙入圍角逐奧斯卡最佳國際電影的《絕地盟約》，以1340萬觀看次數，位列非英語電影榜首，德國《60分鐘死線激戰》及印度《Salaar》位列亞季。

英語節目方面，紀錄片集《美國夢魘：迷離綁架案》以2140萬觀看次數登頂，兩周冠軍《逝者不安息》退居亞軍，《吞下宇宙的男孩》位列第3。在美國收視甚佳的《黃石》，首兩季在Netflix上架，分別排第4及第9位，不過港區Netflix未能欣賞。《孫家兄弟》、《我與華特家男孩的生活》、《陌生人》及動畫《超音鼠回家大冒險3》順次佔第5至第8位。西班牙語劇《紙房子》前傳《柏林》連續4周稱霸非英語節目榜，波蘭《絕嶺尋兇》及韓劇《與惡魔有約》分佔亞季。第4之10位順次為韓劇《遺贈的秘密》、土耳其《謎諭》、日本動畫《鬼滅之刃刀匠村篇》、真人騷《盲婚試愛：瑞典篇》、韓劇《歡迎回到三達里》、墨西哥劇《The Manny》及日本動畫《迷宮飯》。

相關字詞﹕美國夢魘 迷離綁架案 堅離地神偷 Netflix收視

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