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娛樂

【娛樂場】《公司冇逼我跑馬拉松》 藝人從長跑領悟成長蛻變

【明報專訊】人生如跑道，每個人為奔向終點，奮力前進。對這個說法，藝人感受至深，因為演藝路上付出和收穫往往不成正比，自己的努力，亦未必人人見得到；不過只要肯花時間練習，很大機會可以跑畢全程──包括全長42.195公里的馬拉松。共15集講跑步的ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》已播映至中段，由最初有8名藝人吳保錡（保錡）、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）、米露迪、鍾卓穎（Ash）、蔡宛珊（Sarika）和何洛瑤（Sica）參與，至第6集只剩5人堅持。節目在ViuTV官網「最多人睇」欄長佔榜首。

參加者由8變5

《公司冇逼我跑馬拉松》紀錄8藝人以一年時間準備，以跑台北馬拉松為目標，蔡宛珊第一集宣布因腳傷退出，第6集Sica因工作經常到外地未能練跑而放棄。餘下保錡、阿神、Alina、米露迪與Pony以「堅持、自律」完成節目，盡顯他們熱血一面。

要完成全馬，需要體力、毅力、意志力，並以年計時間去準備，不論風雨、定期練習、配合飲食……過程漫長，然而運動的付出與收穫成正比。5人挑戰台北「全馬」，透過跑步令他們認識自己，同時透過節目讓觀眾更了解5人，也看見他們的能力，明白長跑的意義在於自我挑戰，而不是和別人比較。每個人都值得擁有被注視的機會；長跑運動，亦值得被推廣。

各有得着 愈變愈好

節目中見藝人練跑，佔大部分時間由女導演「跟拍」，監製楊任豪解釋女導演喜跑步，她也想試跑「全馬」，參與也算少少「自肥」，相得益彰。拍攝前後參與的藝人有什麼改變？他說：「佢哋改變真係好大，由最初玩玩吓到後來好認真，自動自覺搵朋友、教練，又參加跑會練習，看到他們的成長。特別是保錡，見佢節目中口衰衰，其實投入工作時好認真，還幫助阿神。初時阿神總覺得自己練習不足，實力麻麻哋，後來他明白並非所有人一定要跑到一定速度，從中取得長跑心得，扶了他一把，領悟沒必要將度尺跟別人比較，要達到一定成就。還有Pony現在自信心滿滿，無論跑步或工作方面。米露迪更神奇，自稱零運動底又是容易受傷的女人，在一年的拍攝期間心情是戰戰兢兢，最後她也可以在台北馬拉松上線，大家要留意她的成績。節目也改變了Alina不再厭惡長跑，因為她之前是短跑運動員，有心理關口要跨過，透過跑步學懂釋放情緒，個人開心咗。Alina出trip到墨西哥工作也有抽時間練跑。」

冇預計節目備受關注

楊任豪稱節目邀得很多香港跑界高手擔任嘉賓，與一班藝人一起練習、偷師，提供不同跑步貼士。《公司冇逼我跑馬拉松》播映期在今年渣打香港馬拉松前後，天時地利，外界反應很好。他說：「初時我都難預料一個跑步節目會有很多人關注。我本身鍾意運動，希望透過節目讓觀眾感受到他們的努力與熱血，帶來正面影響，或因此有仿效想法，肯郁下去運動，有時候放空去運動是好事。」

ViuTV 99台逢周一至五晚10時30分

相關字詞﹕楊任豪 吳保錡（保錡） 公司冇逼我跑馬拉松

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