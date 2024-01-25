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娛樂

自爆遇潛質發展對象 胡定欣誓跟姚子羚鬥快嫁

【明報專訊】胡定欣昨日以露腰裝出席商場舉行的新春活動，在金錢和桃花樹下拍照，盼行財運和桃花運，又寫許願卡祝願大眾身體健康，以及「胡說八道會」世界巡演唱遍全球。她表示農曆新年經常被親友催婚，未有尷尬，會大條道理𢭃利市，回職場則會向工作人員派開工利市，互相恭賀，拿好意頭。胡定欣透露今天（25日）會出發到非洲埃塞俄比亞，展開為期一周慈善探訪，之後趕回港為參演的賀歲片《臨時劫案》宣傳，農曆新年假期會約大班朋友到雪地旅遊，自爆是唯一不懂滑雪的團友，而且畏高，需要克服心理關口學滑雪，她笑說：「上年第一次接觸滑雪，誘發我的興趣，不過對我來講是高危活動，試過大字形跌落地撞到頭好痛，今年決定找教練學BB班，希望可以學成。」

無諗伙姊妹自組公司

提到「胡說八道會」之前北美兩場演出反應好， 胡定欣透露正計劃到不同地方巡演，期待物色場地在香港開騷，「6名成員在度期表方面最大難度，每站以齊人演出為目標。我好耐沒有表演跳舞，開騷前忙於拍劇，只能安排跟姊妹跳一首快歌，希望下次有時間再表演多些跳唱環節」。

除姚子羚仍屬無綫旗下，其餘5名成員已離巢，她們會否考慮自組公司發展？胡定欣稱沒想到這問題，每人運作不同，單是約齊人食飯傾巡演都不容易，不過她可藉世界巡迴找好歸宿，笑說：「每個地方找一個，希望啦，其實身邊已出現具潛質發展的人選，我要跟單身的姚子羚鬥快嫁，想學閃嫁的黃智雯，閃拍、閃嫁也好，最緊要閃，不要暗淡。」

記者：鍾一虹

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