自爆遇潛質發展對象 胡定欣誓跟姚子羚鬥快嫁

無諗伙姊妹自組公司

提到「胡說八道會」之前北美兩場演出反應好， 胡定欣透露正計劃到不同地方巡演，期待物色場地在香港開騷，「6名成員在度期表方面最大難度，每站以齊人演出為目標。我好耐沒有表演跳舞，開騷前忙於拍劇，只能安排跟姊妹跳一首快歌，希望下次有時間再表演多些跳唱環節」。

除姚子羚仍屬無綫旗下，其餘5名成員已離巢，她們會否考慮自組公司發展？胡定欣稱沒想到這問題，每人運作不同，單是約齊人食飯傾巡演都不容易，不過她可藉世界巡迴找好歸宿，笑說：「每個地方找一個，希望啦，其實身邊已出現具潛質發展的人選，我要跟單身的姚子羚鬥快嫁，想學閃嫁的黃智雯，閃拍、閃嫁也好，最緊要閃，不要暗淡。」

記者：鍾一虹