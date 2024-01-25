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怒轟網台屈亡父爛賭 郭羡妮斥不實報道 影片隨後下架

【明報專訊】郭羡妮早前在社交平台透露父親兩個月前在加拿大病逝，收到爸爸病危通知後，趕及到加拿大見最後一面，還上載昔日父女合照悼念。昨日網台Smart Travel發布短片，稱郭爸爸沉迷賭博，欠下一身債，郭媽媽經常帶住女兒四處奔波問人借錢，又說郭羡妮的父母感情不好，多次鬧離婚，令郭羡妮有一個非常悲慘童年。

郭羡妮昨日在社交平台就該網台言論發嚴正聲明，稱影片所說的非事實，要求對方將影片下架。她澄清父親從來沒有欠下賭債或沉迷賭海，從來沒有跟媽媽離婚。父親一直都給予她們一家生活所需，以及提供一個溫暖的家；母親一直是家庭主婦，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。

不容許任何人污衊父親

郭羡妮表示過往有很多報道作得好誇張，自己不會一一澄清，今次該網台主持人將網上傳聞湊成一條影片，令她非常失望。選港姐前任空姐的郭羡妮說：「我尊重你曾經是空姐老總，曾經以為你跟其他口水網主不一樣。」

郭羡妮透露父親一生為人正直，白手興家，不斷改善家人生活條件，「我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間，因為以前他為了工作，失去了很多看着我小時候成長的機會」。她怒斥，「人已不在，我不容許任何人污衊我的父親，你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎？」並要求將影片下架，該網台隨後將影片下架。

娛樂組

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