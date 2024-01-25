姜濤演「大佬」嗌過癮 向𡃁坤偷師 呂爵安嘲盧瀚霆擁異能靠觸摸開鎖

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Edan與Anson Lo在《盜月者》分別演表匠和鎖匠，被姜濤扮演的幫派大佬萊叔挾持而做非法勾當。姜濤笑言今次做「大佬」很過癮，「我出場時所有人企立恭迎，有很多動作、槍戰，利用身邊人達成自己目的，幾多人命都不在乎，性格好兇狠，有參考經典反派，例如𡃁坤、《古惑仔》，然後再用自己方法演繹」。

首次開槍 感覺好恐怖

姜濤笑說要呈現心狠手辣角色，但非大家所想那麼猙獰，Edan和Anson Lo大讚姜濤氣場夠嚇人，姜濤自言有型演出靠幕後剪接，對手白只和張繼聰工作認真，不停在片場討論角色和演出，幫忙塑造其大佬氛圍，又稱為角色學開槍，「幾好玩，以前睇經典槍戰戲好似好有型，自己第一次開槍，發現後座力和聲音好大，感覺好恐怖，原來要克服心理關口，我仲要連環開機關槍，要壓抑住恐懼，也有刻意控制不眨眼，拍攝時也要戴耳塞保護聽覺，好佩服以前啲演員」。

上課學用夾萬鎖匙手勢

Anson Lo事前也接受開鎖訓練，姜濤好奇是否已學懂解開任何夾萬鎖，他笑說：「我都有問開鎖師傅，上完堂是否學會開所有夾萬鎖，他說沒可能那麼易開鎖，夾萬鎖分好多種。」Edan笑稱Anson Lo角色有特異功能，是天才，靠觸摸便可以開鎖，其實上不上課都沒關係，Anson Lo解釋：「上課有助學運用夾萬鎖匙的手勢，我第一堂學開鎖，已用錯力，要好細力，靠聲和感覺。」Edan取笑他太大力，用了跳舞的力度。

讚白只身手又狠又準

Edan透露故事圍繞一隻上過月球的手表，大家視為寶藏，用盡方法得到隻表，因而發生連串事件，他跟表匠學修理手表，戴放大鏡、手指套，學夾零件姿勢，拍攝上沒有太仔細，而且有替身，所以只是學了皮毛，「我本身對手表零認知，今次起碼學識用什麼工具開表蓋和螺絲」。

Edan稱與Anson Lo動作戲不多，只參與了一場大型槍戰，其他開槍戲都交給姜濤，「在日本拍攝時，有動作危險鏡頭，都交給專業武師，不過我和Anson Lo有體驗在貨車上拍小爆破」。講到白只和張繼聰才是動作戲擔當，打得激烈，Edan笑言：「我曾經睇小白只的身手，白只又自稱不會打，點知正式拍攝，他雙腳飛踢，打得好準，好勁。」

否認欠感情線避粉絲不滿

Edan自言小時候看很多港產動作片，加上今次睇到姜濤拍開槍戲好有型，希望日後可拍更多動作、功夫片，「我恨挑戰演反派、奸角，角色沒好下場也不緊要，應該幾好玩」。

姜濤演反派上癮，希望下次揸不同的槍，Anson Lo盼演精神病患者，認為很多層次，甚具挑戰。《盜月者》陽盛陰衰，3人笑言做盜賊很忙，沒時間談情。是否怕粉絲不滿？Edan稱不關事，「只是碰巧戲種安插不到，其實Anson Lo有段母子情」。

服裝：Lane Crawford、Givenchy、Yohji Yamamoto、Both