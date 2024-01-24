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娛樂

【開箱】《大叔的愛Returns》 舊酒新瓶不遜上季

【明報專訊】田中圭、林遣都及吉田鋼太郎主演朝日電視台日劇《大叔的愛》，2018年播出時深夜播放，仍錄得平均收視4%，成績不錯，並在社交媒體掀起熱話，帶挈3名主角人氣急升，如今已獨當一面。先後推出機師版《大叔的愛in the sky》及電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》，2021年ViuTV翻拍港版，飾演「田牧」的呂爵安與盧瀚霆雙雙爆紅。日劇原班人馬主演的續集《大叔的愛Returns》，本月5日首播，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看，講述「田牧」婚後生活，田中圭重遇「大叔」，橋段不算新穎，以播出的首3集來說，演員默契與笑位均保持首季水準，粉絲應該可以收貨。

「大叔」變奶奶

《大叔的愛Returns》講述新冠疫情後，阿牧（林遣都飾）從新加坡調職回日本，原以為可和阿田（田中圭飾）展開夢想中的新婚生活，卻同被公司委以重任，變得繁忙，開始為小事爭吵不休。5年前提早退休並再培訓成「家政夫」的武藏（吉田鋼太郎飾），被派到「田牧」愛巢工作，忍不住對阿牧發牢騷，認為他沒有照顧好阿田。

《大叔的愛》搞笑為主，不忘探討生活課題。首集聚焦婚姻生活，講述婚後「田牧」無可避免出現摩擦。不懂家務的阿田令屋企變得一塌糊塗，阿牧收工夜歸，還要替他善後，反映生活習慣的差異，足以影響感情。第2集描述阿牧獲阿田母親認同的重要；阿牧為了招待阿田母親到家中作客，費盡心思，初次與外母會面緊張萬分，對方友善兼明白事理，一句祝福二人新婚快樂，令阿牧如釋重負。另一方面，首季譜出忘年姊弟戀的黑澤蝶子（大塚寧寧飾）與栗林歌麻呂（金子大地飾），今季講二人已婚，還與男方母親同住，婆媳關係緊張。最搞笑是栗林歌麻呂指一般奶奶比新抱年紀大，但蝶子比其母還年長，最後婆媳因迷上同一男團而關係轉趨和睦。這情節也帶出武藏發現自己不滿阿牧，是因為視阿田如兒子，所以才帶着奶奶的感情看待阿牧。這些副線與主線情節環環相扣，看得出編劇花了不少心思。

今季加入兩個新角色，天空不動產新員工和泉幸（井浦新飾），也是阿田下屬。和泉幸陰聲細氣，經常怪問怪答，又忽然眼濕濕，令阿田擔心自己是否犯下職場性騷擾。住在「田牧」隔壁的和泉幸，某日突然滿身鮮血暈倒家門前，被阿田發現，受重傷的和泉幸為阻止阿田報警，主動獻吻，令阿田不知所措。第3集尾聲，阿田發現和泉幸的頸鏈藏着自己的照片，跟首季阿田發現「大叔」武藏手機有他大量照片如出一轍；橋段雖舊，但可視為阿田逃不掉被「大叔」單戀的宿命，也算有意思。另一新角色六道菊之助（三浦翔平飾）是飯糰美食車店主，跟和泉幸同居，兩人其實是特工，假扮同居執行任務。

《大叔的愛2》目前播出3集笑位頗多，如首集開場，講述「田牧」在教堂舉行婚禮，武藏突然與阿牧打起來，讓人想起首季著名「天台打交」場面，尤其阿田大喝一句「不要在上帝面前打架」，聲線和動作跟天台一幕一模一樣，比上次打得更激烈，既混亂又搞笑。田中圭早前受訪形容林遣都拍這場戲由芝娃娃進化成都柏文，可想像其狠毒程度。武藏招牌「少女心」同樣是笑點，講述他相隔5年重遇阿田，後者送上護耳罩，大叔抑壓多時的感情終於爆發，大喊出「春甜甜」，十分搞笑。

向其他節目致敬

劇中不少對白向人氣節目致敬，如武藏目擊和泉幸咀嘴阿田後，以為他「出軌」，開始跟蹤「田牧」，還發現阿牧與前男友武川政宗（真島秀和飾）見面，武藏引用《晝顏》及《給星期五的妻子們》來形容「田牧」雙雙出軌的情况。阿牧向阿田坦承與武川政宗見面，因後者有戀愛煩惱，武川還提議與阿牧一起參加戀愛真人騷《換乘戀愛》，該節目講述幾對前度情人相處的故事，阿田的反應也相當有趣。

《大叔的愛2》比起上季內容有過之而無不及，演員默契昇華，既有窩心場面也有搞笑內容，讓人更期待往後的劇情發展。

相關字詞﹕吉田鋼太郎 林遣都 田中圭 日劇 大叔的愛-Returns- 開箱

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