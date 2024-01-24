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娛樂

《月黑風高殺人夜》導演羅曼朱維遜逝世

【明報專訊】曾執導《月黑風高殺人夜》、《月滿抱佳人》等奧斯卡得獎電影的羅曼朱維遜（Norman Jewison ），上周六（20日）在洛杉磯住所與世長辭，享年97歲。

羅曼朱維遜在加拿大出生，憑桃麗絲黛（Doris Day）主演的《廣告皇后》在影圈嶄露頭角；1966年執導喜劇《蘇聯潛艇大鬧美國》初嘗成功滋味，首次獲奧斯卡最佳電影提名。他執導的《月黑風高殺人夜》角逐奧斯卡7獎，結果捧走最佳電影、劇本，以及扮演警長的洛史德加（Rod Steiger）稱帝，合共捧走5獎；該片講述1960年代密西西比州小鎮，到當地投資的白人老闆被殺，薛尼波達（Sidney Poitier）扮演的黑人刑事偵察專家被警察誤認為疑犯，後來誤解消除，雙方聯手破案。

羅曼朱維遜拍過不少賣座作，包括史提夫麥昆（Steve McQueen）伙拍菲丹娜慧（Faye Dunaway）主演的《龍鳳鬥智》，以及《酒色財氣芝加哥》、改編百老匯音樂劇的《錦繡良緣》和《萬世巨星》等，其後《真相》及《最佳伴侶》亦成績不俗。《月滿抱佳人》為雪兒（Cher）帶來奧斯卡影后殊榮，亦捧紅年輕的尼古拉斯基治（ Nicolas Cage）。1999年《黑罪風雲》改編真人真事，講述拳擊手Rubin Carter被控謀殺的冤獄，為男主角丹素華盛頓（Denzel Washington）帶來奧斯卡影帝提名。不過羅曼朱維遜憑《月黑風高殺人夜》、《錦繡良緣》和《月滿抱佳人》三度角逐金像導演俱落敗，直到1999年才獲奧斯卡頒發榮譽獎。

相關字詞﹕錦繡良緣 月滿抱佳人 月黑風高殺人夜 羅曼朱維遜

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