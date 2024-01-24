港取消上映《小熊維尼：血與蜜》伙《轟天猛將4》爭金草莓爛片獎

【明報專訊】旨在嘲諷荷李活濫拍爛片的金草莓獎習慣搶先奧斯卡一天公布提名；史泰龍（Sylvester Stallone）與積遜史達咸（Jason Statham）合演《轟天猛將4》，獲7項提名領先其他對手；恐怖片《驅魔人：信仰者》及去年突然取消在港上映的《小熊維尼：血與蜜》，各以5項提名緊隨《轟》片之後。DC及Marvel的超級英雄片大製作，《沙贊！眾神之怒》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》亦各有4項提名。