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娛樂

港取消上映《小熊維尼：血與蜜》伙《轟天猛將4》爭金草莓爛片獎

【明報專訊】旨在嘲諷荷李活濫拍爛片的金草莓獎習慣搶先奧斯卡一天公布提名；史泰龍（Sylvester Stallone）與積遜史達咸（Jason Statham）合演《轟天猛將4》，獲7項提名領先其他對手；恐怖片《驅魔人：信仰者》及去年突然取消在港上映的《小熊維尼：血與蜜》，各以5項提名緊隨《轟》片之後。DC及Marvel的超級英雄片大製作，《沙贊！眾神之怒》和《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》亦各有4項提名。

入圍最差電影的包括《轟天猛將4》、《驅魔人：信仰者》、《沙贊！眾神之怒》、《極悍巨鯊2: 深溝》及《小熊維尼：血與蜜》；《轟》《極》兩片均由積遜史達咸擔綱，卻以《極》片角逐最差男主角，對手包括《教廷第一驅魔人》羅素高爾（Russell Crowe）、《狂野時速10》雲狄素（Vin Diesel）、《真愛玩失蹤》基斯伊雲斯（Chris Evans）及《Mercy》莊威（Jon Voight）。最差女主角分別是《真》片安娜迪艾瑪絲片（Ana De Armas）、《Johnny & Clyde》美瑾霍絲（Megan Fox）、《舞壯士：最後的舞》莎瑪希恩（Salma Hayek）、《母親本色》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與《沙贊！眾神之怒》海倫美蘭（Helen Mirren）之爭。美瑾除了角逐爛片影后，亦憑《轟天猛將4》爭最差女配角獎。

相關字詞﹕小熊維尼：血與蜜 轟天猛將4 金草莓獎

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