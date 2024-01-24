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娛樂

《花月殺手》莉莉格斯桐有望成首名原住民金像影后 《奧本海默》角逐奧斯卡13獎領先

【明報專訊】第96屆奧斯卡入圍名單，香港時間昨晚由《Joker小丑》女星蘇絲比斯（Zazie Beetz）及《黑袍糾察隊》積奎爾（ Jack Quaid )揭曉；講述原子彈之父的去年全球票房季軍《奧本海默》，獲奧斯卡13項提名領先。女版科學怪人故事《可憐的東西》（Poor Things）及敘述歐塞奇族原住民遭美國白人謀財害命黑歷史的《花月殺手》，分別角逐11及10獎，緊隨《奧》片之後。去年全球最賣座的《Barbie芭比》獲8項提名，但姬達嘉域（Greta Gerwig）無緣角逐最佳導演。

《奧本海默》在最佳電影將對戰《美國小說》（暫譯，American Fiction）、法國片《墮下的對證》、《Barbie芭比》、《花月殺手》、《滯留生》（The Holdovers）、《大師級愛情》、《從前的我們》、《可憐的東西》及《夢想集中營》（暫譯，The Zone of Interest）。《奧》片基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）將與《花》片馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《墮》片茱斯汀楚特（Justine Triet）、《可》片尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）及《夢》片祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）角逐最佳導演。

扮演奧本海默的施利安梅菲（Cillian Murphy）角逐最佳男主角，對手包括《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）、《魯斯汀：民運推手》高文杜明高（Colman Domingo）、《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）及《美國小說》謝菲韋特（Jeffrey Wright）。入圍最佳女主角分別是《泳不放棄》安納貝寧（Annette Bening）、《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）、《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller）、《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）及《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone），莉莉亦是首名美國原住民演員角逐金像影后。

《Barbie芭比》姬達嘉域未能角逐最佳導演，但入圍最佳改編劇本，賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和亞美利卡法拉娜（America Ferrera）角逐最佳男女配角，另外有兩首歌曲爭最佳主題曲，包括賴恩主唱的《I'm Just Ken》。獲5項提名的《墮下的對證》成績不錯，至於入圍國際電影獎的，包括德國《權鬥教員室》、意大利《Io capitano》、日本《新活日常》、西班牙《絕地盟約》及英國《夢想集中營》。今年日本成績不錯，除了角逐最佳國際電影，宮崎駿《蒼鷺與少年》亦會跟《元素大都會》、《怪物少女妮莫娜》、《Robot Dreams》及《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》角逐最佳動畫電影。山崎貴執導的《哥斯拉-1.0》亦入圍爭最佳視覺效果。頒獎禮將於香港時間3月11日早上舉行，名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）會第四度擔任司儀。

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