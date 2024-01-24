【娛樂場】《狀王之王》王浩信姚子羚反串放笑彈

王浩信演聰敏機靈宋世傑

故事背景是政治腐敗、民不聊生的滿清年間，民族小英雄宋世傑（王浩信飾）就在如此亂世之中出生；聰敏機靈的宋世傑自小游走於牢房內，見盡世間不公平之事，令他深信所謂法律及公義只是遙不可及的童話，除了因而培養出不戀棧名利的性格，本着「今朝有酒今朝醉」的心態過日子，還變得愛用小聰明圖利，加上天生擁有詭辯口才，行走江湖如魚得水。

劇中王浩信除有兩名好友何守信（林子聰飾）及宋阿九（金剛飾）外，還有兩名紅顏知己玲瓏（姚子羚飾）及念珊珊（陳楨怡飾），兩名奇女子更為宋世傑爭風呷醋。

陳浩民相隔16年再拍無綫劇

張達明1997年與郭藹明主演無綫經典劇集《狀王宋世傑》，當年播出平均收視高達31點。《狀王之王》以《狀王宋世傑》為藍本，獲得不少網民議論，當年飾演「宋世傑」的張達明升呢擔任劇集監製，而王浩信亦甚少演出古裝劇。翻查資料，王浩信在16年拍劇生涯中，演出古裝劇只有《公主嫁到》及《東坡家事》，令網民感新鮮。除難得演古裝，王浩信更首度為劇集剃頭，還有他會以女裝造型亮相，與劇中好友金剛鬥嬌俏。另一受注目是陳浩民，相隔16年再演無綫劇，劇中飾演陳夢吉，跟宋世傑唇槍舌劍。

陳楨怡姚子羚爭風呷醋

至於飾演玲瓏的姚子羚再度曬非凡身手外，還以多款黐鬚造型亮相。姚子羚日前在社交網上載劇集宣傳片，好姊妹胡蓓蔚搞笑留言：「終於可以做番男人，係咪好開心呢？」姚子羚以四字回覆，「本色演出」。除姚子羚，2020年港姐亞軍陳楨怡亦佔戲甚重，她早前在熱爆劇《新聞女王》演出備受讚賞，今次她會跟姚子羚爭風呷醋。

《狀王之王》1月29日起（周一至五）晚上9時30分翡翠台播映