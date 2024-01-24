《亞洲超星團》練習生巴士巡遊造勢 奧利送身上暖包冧爆粉絲

記者：林祖傑

奧利、丁子朗、冼靖峰、余宗遙、方玉亨、趙天翼、文佐匡及張鎬濂等41名超星練習生前晚巴士巡遊造勢，17歲大熱門奧利由參賽到觀眾投選星耀值都排名第一，獲大批粉絲支持，他跟粉絲互動時化身暖男，將身上用過的兩個暖包送出冧爆粉絲。奧利表示不怕寒冷天氣在街頭跳舞，笑言跳一跳便暖。

奧利視李權哲勁敵

提到星耀值排名第一，人氣高企，奧利多謝大家支持，覺得是很開心的事。可有信心一直保持？他說：「我覺得不是我控制範圍之內，是粉絲對我的認可，只知道要做到最好，回饋粉絲就夠，但說到有否信心一直排第一位呢，有吧！我對rap最有信心。」問到心中最大勁敵是誰？他說：「是李權哲哥哥，雖然他一直是第二名，但我覺得他很多方面都比我好，我當他是學習對象，所以他是最好的哥哥，亦是最大的競爭對手。」

丁子朗冼靖峰不想失禮

丁子朗與冼靖峰透露曾在黃山零度表演，故不怕冷。他們表示排名仍有很大進步空間，丁子朗稱反思過自己排名低的原因，可能是表演經驗不及其他練習生，自己比較緊張。冼靖峰表示他們跳出自己的舒適圈，相信觀眾會漸漸感受到。他不太在意排名，最重要是做好表演，好開心與隊友在舞台上合作，他透露下輪公演，香港練習生會合唱經典粵語歌，會有跳唱及演戲部分。丁子朗說：「似交功課，我們經過參賽的訓練後，別人真的會擘大眼睇香港人跳成點，所以對我們來講壓力好大，坦白講不想失禮、不想丟架，亦不想影衰香港，所以我們都很努力去做。」

張鎬濂靠飲牛奶增高

洪欣兒子張鎬濂自覺每次表演都盡了力，對於被稱為「長腿Oppa」，他指以前不是這麼高，因愛喝牛奶才增高。