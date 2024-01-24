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娛樂

柳俊江生前領跑片段曝光 安慰李炘頤一幕 網民睇到喊

【明報專訊】柳俊江（柳爺）本月初離世，生前曾擔任ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》嘉賓，前晚播出節目第6集的下半部分，看到柳爺與ERROR成員吳保錡，曾贊學，李炘頤（Alina）及其他跑友由堅尼地城跑到赤柱，全程約18公里。

柳爺領跑，其間Alina落後兼感吃力，當大家小休時，Alina忍不住在鏡頭前流淚，柳爺見狀安慰她道：「如果真係辛苦，都唔好太勉強，因為一陣嗰度凹凸多，如果唔夠力怕會『拗柴』……不如唔好跑，太辛苦驚受傷，我哋純粹為開心而跑，唔係training，長跑最緊要唔係一定要跑晒，長跑你要keep住有動力去跑，一受傷、一辛苦，你下次諗起就唔想跑，咁就玩完。」節目完結前，節目組剪輯柳爺跑到終點一刻，附上一句：「謝謝柳爺陪我們跑完這段路！」保錡在社交網貼出片段，不少網民表示不捨，有留言「柳爺真係好溫柔」、「柳爺，我哋會帶住你教我哋嘅精神繼續跑落去」、「呢度真係睇到喊」。

節目監製：還有片段稍後播

該節目監製楊任豪接受《明報》訪問，表示節目根據不同月份拍攝，邀請不同的嘉賓，柳爺的部分早已安排在第6集播出，未有因他離世而改變。柳爺還有一段跟Alina傾談分享經驗的部分，會安排在之後播出。

娛樂組

相關字詞﹕公司冇逼我跑馬拉松 柳俊江（柳爺）

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