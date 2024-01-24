彭發解財困撤銷破產申請 將與阿里巴巴影業寰宇合作新項目

記者：鍾一虹

彭發跟孖生哥哥彭順過往以「彭氏兄弟」之名合作執導《見鬼》系列、《鬼域》及《風雲II》等賣座電影，近年彭發主力在內地拍戲，去年12月他申請破產，當時回應傳媒透露欠街數200萬元。

為太太醫肺癌 欠街數200萬

彭發與太太結婚30年，10多年前太太患乳癌，去年2月確診末期肺癌，他為太太的醫療費花盡積蓄求一絲希望。他當時稱在內地拍戲得知太太確診末期肺癌，擔心見不到愛妻最後一面，最終賠錢離隊回港。太太每月醫療與生活費逾10萬元，胞兄彭順和阿嫂李心潔有伸出援手，但長貧難顧，他們亦有家庭要照顧。在彭發欠債申請破產的消息傳出後，有「白武士」營救，讓他可以撤銷破產申請。

彭發昨日上午10時現身金鐘高等法院，原本就破產呈請聆訊，結果他在庭上提出撤銷破產申請，指前天已通知破產管理署，但因文件未及處理，故仍要出庭，最終獲法院批准撤銷破產申請。

彭發離開法院時接受訪問，稱稍後會透過社交平台發文交代解決財困的詳情，「我一陣會發微博，因為我會跟一間公司有合作計劃，公司不想我講太多，會由公司去講，請大家體諒。（合作計劃可解決所有財務問題？）算是的！」

謝吳鎮宇與張兆輝太太雪中送炭

彭發提到財困報道出街後，感謝吳鎮宇與張兆輝太太郭碧妍雪中送炭，伸出援手幫他應急，亦接到一些圈中人來電傾合作計劃，他說：「我感受到人間有情。」

彭發曾向傳媒透露，因為做導演沒有入息證明，難以向銀行借錢，故只能向二線財務公司（財仔）借貸，申請破產後被「財仔」炸爆電話。問他是否仍然有「財仔」找上門？他說：「無喇！」至於太太目前的身體狀况，他說：「太太仍搏鬥緊，康復機會五十五十。我都要面對，人生就是這樣，多謝大家關心。」

深感人間有情更有愛

之後彭發在微博發文，全文如下：「有關我之前的新聞報道，得到各方人仕的關注和關愛，深感人間有情，很快就會有由阿里巴巴影業與香港寰宇攜手合作的項目開展，讓我即時能解決目前財困問題，更令早前破產申請得以撤回，因此，我可以重拾心情專注回工作上和悉心照料妻子，最後讓我知道人間不單有情更有愛。」