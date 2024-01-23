柏林影展公布主競賽名單 施利安梅菲新片開幕逐金熊獎

【明報專訊】第74屆柏林影展下月15日揭幕，繼早前公布其他單元入圍作品，以及終身成就獎得主是《花月殺手》導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）後，昨日再揭曉《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）擔任評審主席的主競賽單元入圍名單，共20部電影入圍。雖然沒華裔導演角逐最高榮譽金熊獎，但《在世界盡頭喚自由》阿德拉曼斯薩高（Abderrahmane Sissako）執導的《以愛之茗》，由台灣、法國、盧森堡、科特迪瓦等合製，張翰、吳可熙主演，描述非洲女孩與茶行老闆透過茶藝知識的學習交流而展開跨越文化的愛情故事，入圍主競賽單元。台灣剪接師廖慶松監製的《Shambhala》，講述尼泊爾喜瑪拉雅山區多夫一妻制的村莊故事，亦有份爭獎。繼《他鄉的女人》、《嘉兒的照相機》後，韓國導演洪尚秀與法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）再度合作，新片《(A Traveler's Needs》入圍主競賽單元。