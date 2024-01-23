明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】龍年賀歲檔《飯戲攻心2》打頭陣 《家有囍事》4K修復版經典重演

【明報專訊】2024年龍年賀歲片陣容相當鼎盛，《飯戲攻心2》打頭陣上映，前年年黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎和陳湛文主演的《飯戲攻心》因疫情改中秋檔上映，票房大收7700萬，成香港電影史上票房最高喜劇；今集「大佬」黃子華雖然缺席，但加了不少新演員包括魏浚笙、胡楓、羅蘭、黎彼得、謝君豪、米雪和蔣志光，依然令人期待。《盜月者》集齊男團MIRROR人氣成員盧瀚霆、呂爵安，以及姜濤特別演出，還有張繼聰和白只主演，電影在日本東京取景拍攝，相信「鏡粉」不會錯過。

影帝郭富城、任賢齊、林家棟主演的《臨時劫案》，三人造型充滿喜感，飾演賊頭的郭富城以哨牙look登場，再配合滿面鬚根和老土外套，有很大突破；其他還有西片《蜘蛛夫人》、內地片《紅毯先生》、動畫電影《鴨仔也移民》與《熊抱青春記》。

粉絲起哄追問購票安排

不過數集香港演員卡士之最，1992年由張國榮、周星馳、張曼玉、吳君如、毛舜筠、黃百鳴、陳淑蘭、李香琴與關海山等主演的《家有囍事》4K修復版，堪稱空前絕後組合，當年香港票房4900萬。

日前CinemaCity公布《家有囍事》4K修復版農曆新年間限定放映，未公布映期，已有粉絲起哄追問購票安排。經典賀歲片《家有囍事》今年上映32周年，被封為每年農曆新年必看電影之一，百看不厭。除電視台必播外，有不少影迷珍藏當年影碟。

有人對《家有囍事》劇情與對白倒背如流，例如戲中周星馳演的常歡患上「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，他跟張曼玉嘴到「巴黎鐵塔反轉再反轉」。飾演常氏三兄弟雙親的關海山和李香琴因停電無得睇電視情緒崩潰，高呼：「世界末日！慘無人道呀！」大哥常滿（黃百鳴飾）老婆程大嫂（吳君如飾）對的士司機講：「又係你呀，陳生！」，以及飾演「乸型」二仔常騷的張國榮說：「生仔好痛㗎。」還有陳淑蘭演大哥情婦，成功入屋後在牀上碌住唱：「金絲雀，金絲雀，不憂吃、不憂喝呀……」每個笑位可一笑再笑。一班《家有囍事》忠粉又可在戲院一起集體回憶笑住過年，賀電影32周年。

導演監督4K調色 畫面更細緻

《家有囍事》導演高志森親自監督管理4K調色，讓4K修復版影像畫面更加細緻鮮明。《家有囍事》4K修復版也會在台灣賀歲檔上映加長版。2016年《家有囍事》推出數碼修復版，當時有7分鐘未曝光絕密片段，講述程大嫂未原諒常滿，他連同弟弟常騷與常歡找尋，遇上程大嫂被賊人綁架，無厘頭展開一場常家三兄弟絲襪套頭，跟歹徒展開槍戰又爆炸戲；當年因韓國市場而加戲。今次台灣上映《家有囍事》4K數位修復加長版，片長1小時46分，香港則上映原裝版本。

相關字詞﹕周星馳 張國榮 家有囍事

上 / 下一篇新聞