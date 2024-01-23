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娛樂

演變態殺手靠子女平衡心理 周柏豪自認超級宅男愛回家

周柏豪首次演變態殺手感沉重 憑「大灣仔」內地響名堂

【明報專訊】周柏豪近年主力在內地發展，忙於綜藝節目、商演與巡迴演唱會，不過仍於疫情期間回港參演無綫劇《旁觀者》，劇中飾演變態殺手，他承認拍劇時心情沉重，幸其間細仔出世冲喜，助他平衡心理。談到一對寶貝仔女，滿面幸福笑容的周柏豪，為爭取與家人享天倫，即使現階段在內地發展，仍樂於為家人奔波中港兩地，完成工作愛回家。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

周柏豪於劇集《旁觀者》飾演殺手，以極端手法幫助別人，他透露角色有點心理變態，為隱藏自己要在女朋友面前演戲，好像演戲中戲，很大挑戰，「角色好複雜，從來未演過這類角色，要睇劇本睇得好通透，拍攝時幾個月很不開心，心情好沉重，好彩有對仔女冲下喜。拍了兩星期細仔出世，可能因此令我返到屋企，個人會平衡少少，如果又唔出聲成個殺手咁，就搞唔掂」。不過亦因細仔出世令他冇覺好瞓，「細仔剛出世，大女又得兩歲，開完工要即刻回家，唔係好瞓到，瞓醒起身又要開工，幸而不用瞓好多都兼顧到，因為小朋友的力量好大，除了媽媽有母愛，爸爸都有父愛，所以不用點瞓都捱到」。

克服恐懼 解鎖新技能

周柏豪首次演變態角色，令他技能提升，「今次個角色給予我很多新鮮感，不飲咖啡要演咖啡師，完全唔識煮嘢食又要入廚房，有幽閉恐懼症，還要拍潛水戲，所有東西都克服了，還愛上潛水，連潛水牌都考到。拍戲不時要頂硬上，頂頂下原來就突破到，拍《旁觀者》令我進步不少，之前拍劇要騎電單車，的起心肝考電單車牌，希望遲些可以考健身教練和營養師牌，但暫時未有時間」。

恨與「大灣仔」合作拍戲

憑真人騷《披荊斬棘》「大灣仔」在內地打出名堂，周柏豪稱自己只是「大灣仔」其中一分子，最開心能和兒時偶像合作綜藝節目，「確實在內地多了很多人認識，幫到好多手，最開心是可以和張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、吳卓羲等一班哥哥一齊拍，還成為朋友。大家真的會經常相約出來食飯傾偈，和謝天華多年前合演電影《無間行者》，若有機會當然想和一班哥哥合作拍戲，『大灣仔』再合體，但大家都各自忙於工作，先努力專注好自己工作先」。

被仔女激嬲當學習過程

周柏豪於疫情期間在內地工作，為免隔離，有一段長時間與家人分隔兩地，他不禁大嘆，「難過的是要和屋企人分開，細仔百日宴、第一次企起身、行路、講嘢，甚至一歲生日全部錯過晒」。

疫後周柏豪一完成內地工作便回港，留家照顧小朋友，連鄰居都很驚訝他經常在香港，「我覺得沒有小朋友是乖的，全部都很好動和扭計，但在爸爸媽媽心目中，永遠都是最得意最可愛，雖然小朋友曳嘅時候，我們都會好嬲，是父母和小朋友一起學習的過程，好enjoy，我是超級宅男，雖然做這一行，其實我很喜歡黐住屋企，同家人一齊，這種生活啱晒我」。他稱最開心之前於澳門巡唱，一家四口在舞台合照，實現他一直夢寐以求的畫面。

髮型：Pakman Chau

化妝：Vinciwinki

服裝：Zegna

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