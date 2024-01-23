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娛樂

未婚妻刪合照惹揣測 李龍基：不想被人大做文章

【明報專訊】73歲李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）年紀相距大，被指「爺孫戀」，4年來一直受關注，曾有指李龍基內地物業全部由Chris揸手，兩人澄清後負面傳聞更多。近日有指Chris學歷造假，畫作是淘寶貨，又傳她曾冒認是繆騫人女兒。近日有YouTuber「爆料」，指Chris在美國徵婚，向男方借3萬美元（約23.4萬港元）後便失蹤，Chris就借錢指控曾出示還清款項的證據。

法律追究造謠者

日前李龍基跟Chris同接受「爆料」的YouTuber訪問，兩人曬恩愛及澄清傳聞，李龍基表示信任未婚妻，稱每個人也有過去，自己的過去，Chris沒有嫌棄，他對未婚妻的過去也不介懷。昨日Chris刪除社交平台的舊文及相，包括跟李龍基的合照，再惹揣測是否感情出現問題。李龍基回覆《明報》稱，Chris刪照片是不想再被人大做文章，至於有關傳聞，他會以法律追究。問到未婚妻有否被傳聞嚇怕？他說：「Chirs當然唔開心，我也不明白為何有人要針對一個女人仔。她沒有害怕，正大光明就不用驚。」

「爆料」YouTuber跟李龍基、Chris大和解，被指轉軚惹網民鬧爆及取消訂閱。該YouTuber在節目回應稱沒收錢或被收買，「因李龍基將事件以法律處理，自己不便多講」。

娛樂組

相關字詞﹕王青霞（Chris） 李龍基

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