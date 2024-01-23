暫未有新劇開拍 蔡思貝：唔關內地網民留言事

提到高層樂易玲最近開通社交平台「小紅書」，不少內地網民留言「別找蔡思貝演戲」。蔡思貝認為不關事，「工作是公司安排，心情OK，會繼續努力，做好自己」。可有找樂易玲傾？她說：「不值得傾。她開通小紅書不久，不知她識不識玩呢？」她說沒考究內地網民為何有此反應。有指跟她之前與王浩信傳緋聞有關，她表示不願置評，一切順其自然。

劉穎鏇獲觀眾封「最靚空姐」，馬國明表示一向要求高的老婆湯洛雯也大讚劉穎鏇靚，他笑說：「老婆講乜我都認同。」他稱未跟劉穎鏇合演長劇，不介意演情侶，給觀眾新鮮感。劉穎鏇表示獲讚好開心，但「最靚空姐」不敢當，「其實很有興趣演飛機師，因小時候看《衝上雲霄》，覺得女機師很有型」。是否覺得機師很吸引？她說：「機師不會加分，選擇另一半時，跟職業沒關係。」

劉穎鏇想演飛機師 馬國明押後蜜月

馬國明表示要拍新劇，跟太太的北極光蜜月之旅暫未能成行。會否生完仔也未能成行？他說：「如果可以抱埋個仔去度蜜月都開心㗎！但暫時未有，未咁快，大家不要誤會。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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