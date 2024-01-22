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娛樂

【開箱】《法拉利》 狂野時速的美麗與殘暴

【明報專訊】《盜火線》導演米高曼（Michael Mann）繼2015年《黑客特攻》後，相隔8年再執導《法拉利》（Ferrari），去年在威尼斯影展世界首映，雖然沒得任何獎項，但其後獲美國國家影評學會選為年度十優電影之一，扮演跑車法拉利創辦人安素法拉利（Enzo Ferrari）太太勞拉的《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz），表現獲不少傳媒激讚，入圍角逐演員公會最佳女配角。

聚焦1957年夏天

《法拉利》講述1957年夏天，一級方程式前賽車手安素陷入家庭與事業危機，因兒子逝世及婚外情，與太太勞拉存在隔閡，兩人共同建立的公司面臨破產；為扭轉劣勢，安素把所有押注在橫跨意大利的千里耐力賽。

此片以體育記者Brock Yates於1991年出版有關安素法拉利的傳記為基礎，並由《奇謀妙計劫金磚》楚伊甘迺迪馬田（Troy Kennedy Martin）編劇；米高曼說2000年已計劃開拍《法拉利》並非亂說，因楚伊2009年逝世，當時劇本大致完成。拍攝過程卻一波三折，最早鎖定《騙海豪情》基斯頓比爾（Christian Bale）扮演安素法拉利，2017年宣布換上「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）與《龍紋身的女孩》盧美拉佩斯（Noomi Rapace）飾演安素夫妻，直到2022年8月開鏡前半年才落實《星戰》男星阿當戴華（Adam Driver）飾演安素，彭妮露古絲扮演妻子勞拉，《小謊言》莎蓮活莉（Shailene Woodley）則演安素情婦蓮達。全片在法拉利跑車「故鄉」意大利摩德納取景，加上賽車場面，據報最初電影公司只肯出資4000萬美元；資源緊絀，雖然最後成本近億美元，但米高曼、阿當戴華與彭妮露古絲自願減薪，米高說兩名監製更幾乎無償開工。

壓軸千里耐力賽是全片焦點之一，但若把《法拉利》看成《狂野時速》般的賽車電影準會失望；米高曼也沒興趣把人物傳記像編年史般拍法，相反似《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）拍攝戴妃的《史賓沙》，只集中她帶同兩子到桑德林厄姆莊園度聖誕的三日兩夜。人生幾十年怎可能濃縮在兩小時電影，所以只能取其精華，米高曼着眼的正是1957年夏天。

除了開首仿黑白默片的安素賽車片段，其餘都是1957年法拉利跑車創辦人安素所面臨的各種困局。米高曼指法拉利跑車很美麗，同時也兇猛無情，若不能駕馭它們、若有任何瑕疵，結果足以致命。創造法拉利跑車的安素，正是如此矛盾與在兩端拉扯的人物。他賽車時最快樂，電影第一幕從安素勝出後的笑容已證明這一點；鏡頭轉到1957年後，只有跟其他賽車手聚餐閒聊才再見那歡顏，即使面對情婦蓮達與兒子皮耶羅，也沒那種寬容。他又曾對賽車手說：「若你上了我的車，就一定要贏。」在速度方面，法拉利面對瑪莎拉蒂的挑戰；下屬說公司快破產，因為法拉利只生產跑車，安素對一般代步的房車毫無興趣，在這人心目中，追求速度與賽車，毫無疑問放在人生首位。

透過婚姻側寫主角

死亡陰影一直籠罩曾以為能掌控一切的安素，其兄早逝，他的母親甚至說死神選錯了對象，母子關係不佳可見一斑。片中安素不止一次說24年前在賽事中痛失兩名好友，還有兒子甸奴英年早逝，他本來是法拉利唯一繼承人；諷刺的是，賽車本屬亡命運動，那個年代連試車也會出意外喪命，足見法拉利的美麗與殘酷；尾聲千里耐力賽的致命意外，更加動魄驚心。

有一幕安素說車手若分心，在跑道會出意外，所以必須搞定他與女友的問題，可是安素的家庭一樣問題多多。跟《拿破崙》與《大師級愛情》等近期傳記片一樣，《法拉利》也透過婚姻側寫人物，而且此片把夫妻關係的複雜多樣，描寫得世故而細膩。

片中聚焦1957年，此前一年安素與勞拉的獨子甸奴久病不治，令本來已現裂痕的關係，雪上加霜。勞拉一直指摘安素經常出軌，但兩人一起創立法拉利車廠，她佔一半股權。公司面臨破產，計劃跟快意合併，勞拉卻必須讓出所有股權。最大戲劇效果是此時勞拉發現安素不止出軌，根本有另一住家，與蓮達所生的兒子皮耶羅已11歲，而且全城皆知，獨她被蒙在鼓裏。此前安素開出50萬美元支票，要勞拉承諾必須合併後才能兌現，否則公司會立即破產倒閉。經揭發他另有兒子，怨氣重又潑辣的勞拉會否食言？那一幕兩人攤牌的戲拍得好看，彭妮露古絲把累積了喪子之痛與跟別人分享丈夫的怨恨，發揮得淋漓盡致，同時演繹出對此人仍有情有義的哀傷；彭妮露贏得演員公會提名，完全展現了實力，也突顯了莎蓮活莉演情婦蓮達是選錯角，還是編劇太偏心，讓這個情婦角色顯得面目模糊？

上映日期：1月18日

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