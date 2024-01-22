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娛樂

亞莉安娜新片成績未如理想 《辣妹過招》料蟬聯票房冠軍

【明報專訊】踏入1月，美國電影市道開始淡靜，上周五新片開畫日，僅《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）與《公義私刑》基斯梅辛拿（Chris Messina）主演的《I.S.S.》一部新片上映，收120萬美元，成績未如理想；據美媒報道，《I.S.S.》首周末料收330萬美元，在爛番茄評論網站，錄得62%成績，口碑亦普通。《I.S.S.》由紀錄片《殺人鯨奪命控訴》嘉比娜高柏韋（Gabriela Cowperthwaite）執導，講述未來美俄兩國發生衝突，下令兩國太空人搶奪太空中心的控制權。

另一方面，新版《辣妹過招》（Mean Girls）料可蟬聯冠軍，累收約4900萬美元。《自殺特攻隊》大衛艾耶（David Ayer）執導、《轟天猛將4》積遜史達咸（Jason Statham）主演動作片《蜂神惡殺》，預計位列第3，累計2509萬美元。《蜂》片在內地亦成績麻麻，上映10天累收6776萬人民幣。據貓眼網站資料，截至昨晚內地票房三甲依次為《年會不能停》、《臨時劫案》及《金手指》；其中《年》《金》兩片上映超過3星期，郭富城、任賢齊、林家棟主演的《臨》片，上映3天累收8485萬人民幣，香港安排賀歲檔期上映。

相關字詞﹕美國開畫票房 亞莉安娜黛博斯 辣妹過招

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