亞莉安娜新片成績未如理想 《辣妹過招》料蟬聯票房冠軍

【明報專訊】踏入1月，美國電影市道開始淡靜，上周五新片開畫日，僅《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）與《公義私刑》基斯梅辛拿（Chris Messina）主演的《I.S.S.》一部新片上映，收120萬美元，成績未如理想；據美媒報道，《I.S.S.》首周末料收330萬美元，在爛番茄評論網站，錄得62%成績，口碑亦普通。《I.S.S.》由紀錄片《殺人鯨奪命控訴》嘉比娜高柏韋（Gabriela Cowperthwaite）執導，講述未來美俄兩國發生衝突，下令兩國太空人搶奪太空中心的控制權。