【娛樂場】《網紅甜卡》甜味朝聖之旅 廖慧儀騷胸嚇窒黎紀君

《網紅甜卡》共15集，Jessica與Christy每次打卡前，都會由同行的造型師Veronica設計造型，到當地salon扮靚，甚至自製香水，務求以最完美一面展現給觀眾。本周重點又食又學整馬卡龍、曲奇餅、牛角包，走訪法國最古老甜品店，品嘗招牌Rum Baba蛋糕；到影視串流平台Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎》拍攝場地朝聖。

試盡多款口味馬卡龍

Christy跟Jessica一落機便急不及待要食有「少女的酥胸」之稱的甜品macaron（馬卡龍），Jessica還抵死的拉開外套配合，即刻被身旁的Christy制止。

Christy解釋名稱由來，「因為有法國人話一個好味嘅macaron，要有一個又薄又脆嘅外殼，加上軟綿綿同少少黐牙嘅口感，好似少女嘅酥胸一樣」。她們介紹1925年創立的Richart馬卡龍店，前身是朱古力工廠，目前由家族第三代人Gautier打理，售賣朱古力，以及25種不同口味的馬卡龍。Christy跟Jessica不執輸，試了當中16款口味。

Christy「自肥」上堂整甜品

身為甜品師的Christy來到巴黎，忍不住「自肥」一番，報讀由老佛爺百貨開辦的馬卡龍製作班。Christy上堂時戴上圍裙變身工作模式，可惜太過興奮，做漏工序被導師訓斥，最後完成4粒馬卡龍。

另一邊廂，Jessica花了30歐元（約256港元）在老佛爺百貨買了8粒馬卡龍；被譽為天花板級的馬卡龍，二人在百貨公司頂樓會合。老佛爺百貨頂樓是網紅打卡必到處，可以飽覽整個巴黎，遠眺鐵塔與歌劇院，每到日落黃昏都擠滿遊客。

黃金時段節目大變陣

另外，J2（82台）今晚開始黃金時段節目有全新安排，逢周一至周五晚8時30分，推出旅遊節目《網紅甜卡》，9時30分有陸浩明（6號）、名廚楊尚友（Christian）主持的飲食綜藝節目《不如食豪D》，每集邀請藝人、名人任嘉賓。第一集打頭陣出場是歌手曾比特。劇集方面周一至周五晚10時30分播映韓劇《紅色高踭鞋》。

長壽節目《開卷》、《關注關注組》、《玲玲友情報》、《不正常愛情研究所》亦有調動，逢周一至周四晚10時播映。至於播映中的《古靈精怪 台灣篇》，由過往一周播5集，改為逢周五晚10時播出。

《網紅甜卡》 J2（82台）

1月22日起 逢周一至五晚8時30分