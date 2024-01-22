MIRROR成軍5年感觸大 江𤒹生爆12子失笑容原因

AK稱知道大家好愛惜他們，亦因為太愛惜，有時對外面世界的人來講會有些反感。他靜默一會深呼吸說：「入行這5年，我哋12個都好急速成長，有時快到根本有啲嘢唔記得咗，做過啲乜嘢呀，發生過啲乜嘢事，都好快。但唯獨是每一次企上台，見到你哋每一個，每一塊燈牌，不論你哋係支持你哋嘅『本命』又好，支持MIRROR又好，你哋每一個支持同吶喊，對我哋都好緊要。」

感激家人做出氣袋

AK透露父母前晚在場欣賞，多謝家人這5年的包容，自認經常闖禍，家人默默幫他打點後面一切。最不開心時，家人會不厭其煩讓他爆發負能量，沒有怨言，他展露笑容說：「我應承大家，我哋MIRROR 12個，都會保持我哋嘅笑容。」

27歲呂爵安被Jer諷死老嘢

呂爵安（Edan）昨日27歲生日，前晚完騷他回後台吻MIRROR海報上的自己說：「Edan，happy birthday。」並大笑看有否留下唇印。踏入12點前，他跟柳應廷（Jer）和工作人員一齊倒數，然後興奮歡呼：「27歲喇！」Jer搞笑大叫：「死老嘢。」Edan笑說：「多謝多謝，大家收工。」

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