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娛樂

紅館騷開鑼 粉絲應援燈箱賀阿嬌生日 Twins打側手翻勾集體回憶

Twins粉紅露腰裝跳唱熱爆紅館 完美重現招牌側手翻

【明報專訊】Twins相隔9年，假紅館舉行14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，昨晚開鑼。蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）狀態大勇，勁歌熱舞兼施展招牌側手翻，身手依然，贏得全場尖叫聲。昨日阿嬌43歲生日，加上開演唱會別具意義。她下午在場館外拜神時獲粉絲送禮物，又有粉絲於車站以應援燈箱祝賀。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

阿嬌與阿Sa下午現身紅館拜神儀式，有過百粉絲在圍欄外等候。二人出現即引起一陣歡呼，粉絲為她們打氣及唱生日歌祝賀阿嬌，Twins走近圍欄跟粉絲打招呼，粉絲趁機送禮物。她們之後誠心上香，祈求演唱會順利，雖然二人要保持身形，但取好意頭一嘗燒肉。

阿嬌阿Sa齊騷小蠻腰

甫開騷，屏幕先播出Twins過往演唱會照片，以快歌《高手看招》揭序幕，阿Sa及阿嬌以一身粉紅色戰衣配銀色手套型格登場，隨後二人除下外套露出纖腰，拿螢光捧又跳又唱，重拾青春時光，壽星女阿嬌明顯收身成功，與阿Sa同樣fit爆。

唱畢阿Sa即高呼：「你哋準備好未呀？識唱嘅一齊唱。」一連唱出多首經典快歌《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》、《愛情當入樽》、《ICHIBAN興奮》和《盲頭烏蠅》，以及阿Sa開騷前估計是全晚最好氣氛的《跅跅步哈姆太郎》，二人兩度施展經典招牌動作側手翻，完美完成無失手，勾起粉絲集體回憶，贏得全場尖叫聲。

演唱會產品開場前售罄

人緣甚佳的Twins獲圈中人包括張學友、郭富城、成龍、鄭伊健、陳慧嫻、李克勤夫婦、草蜢、謝霆鋒、泳兒、楊丞琳、張敬軒、林峯、關智斌致送花籃祝賀演出順利。英皇老闆楊受成多年來對Twins寵愛有加，與太太連同容祖兒、關智斌、泳兒等捧場；阿Sa與阿嬌的家人亦有到場支持。

Twins今次舉行演唱會破入行以來最多場數紀錄，場外售賣演唱會產品亦相當搶手，當中有應援棒、服裝、毛巾、黑膠唱片等，開場前一早售罄。有粉絲為賀阿嬌昨日43歲生日，於車站以應援燈箱祝賀偶像。

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相關字詞﹕TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG

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