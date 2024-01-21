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娛樂

《與惡魔有約》結局宋江灰飛煙滅被指抄《鬼怪》

【明報專訊】《Sweet Home》宋江與《紅天機》金裕貞合演韓國SBS電視台劇集《與惡魔有約》，前晚播出第15集，收視3.7%，較上集升0.3個百分點，但與同時段的MBC電視台新劇《夜晚開的花》相比，成績相距甚遠，《夜》劇前晚播出第3集，收視突破雙位數，急升2.6個百分點至10.8%，刷新開播新高。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《與惡魔有約》，《夜晚開的花》則在「黃Viu」播出。

《與惡魔有約》開播以來收視一直麻麻，初期被指劇情和拍攝手法均像劣版《鬼怪》。前晚一集講跟金裕貞對立的財閥家長子金太勳，槍殺金裕貞。飾演「惡魔」的宋江將「魔力」傳給金裕貞，救回對方一命，但他因此灰飛煙滅。有觀眾指宋江灰飛煙滅一幕，與《鬼怪》孔劉灰飛煙滅的經典場面一模一樣，指摘《與惡魔有約》有抄襲之嫌。據悉《與惡魔有約》與《鬼怪》由同一攝影師掌鏡，未知是否因此拍攝效果相似。

另一方面，人氣男團Seventeen演出有線頻道tvN綜藝節目《羅羅旅行團：Seventeen篇》前晚播出第3集，成員完成任務可獲1000歐元（約8500港元）旅費。這集收視2%，比上集微跌0.1個百分點。香港觀眾可在有線頻道tvN Asia（NowTV155、myTV SUPER）收看。

相關字詞﹕金裕貞 宋江 韓劇收視 韓劇 鬼怪 與惡魔有約

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