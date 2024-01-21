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娛樂

《艾蜜莉在巴黎》女星15歲曾抗血癌 朴艾絲莉敗血性休克入ICU

【明報專訊】演出一連3季《艾蜜莉在巴黎》為人所熟悉的美籍韓裔女星朴艾絲莉（Ashley Park）前日透過社交平台上傳身在醫院的照片，並透露過去數周由扁桃腺發炎變成敗血性休克，一度入住深切治療病房（ICU），而且身處馬爾代夫，幸得《艾》劇拍檔保羅科文（Paul Forman）照顧，趁機公開戀情；另外，《艾》劇女主角兼監製莉莉哥連斯（Lily Collins）除慰問艾絲莉之外，又在社交平台上載《艾》劇第4季劇本，宣布正式開鏡。

朴艾絲莉憑《艾蜜莉在巴黎》Mindy一角爆紅，去年接連演出了電影《尋根女團》、劇集《齮齕人生》和《破案三人行》，還有早前在美國上映的新版《辣妹過招》，雖然不是每部都擔正，但星運不錯。朴艾絲莉前日在社交網上傳多張身處醫院病榻的照片，留言表示上月到馬爾代夫度假期間，由最初的扁桃腺發炎演變成敗血性休克，感染了多個器官，感恩情况終於穩定，正在康復中。艾絲莉上傳的照片及片段，不乏有份演出《艾》劇的保羅科文出現，為她整理頭髮，又親吻前額，更有保羅向她做心心手勢，以及兩人手疊手的鏡頭。艾絲莉留言感激保羅，「一直無條件陪伴左右，撫平我的恐懼；一直抱緊我，無論是坐救護車、到3間不同的外國醫院、一整個星期在ICU、在可怖急症室、無數的檢查與注射、難以忍受的疼痛，還有很多的錯亂，我們卻孤獨的在世界另一端。我愛你保羅，遠超言辭」。兩人去年10月被發現在一晚宴上舉止親暱又牽手，隨即傳出緋聞，艾絲莉疑趁患病乘機公開戀情。保羅亦在社交平台公開與艾絲莉合照及兩人手疊手的照片，不過亦有網民指保羅是同志。

艾絲莉的帖文除多謝醫護悉心照顧，又特別點名稱讚在馬爾代夫下榻的度假酒店JoaliBeing，在她患病後反應迅速提供翻譯等各方面支援。艾絲莉亦多謝雙親，以及私人助理處理保險等事宜，「我曾經猶豫是否應講述此事，尤其現在仍在康復的陣痛之中，但現在知道自己在很壞的情况下已安全」。她在《艾蜜莉在巴黎》的拍檔莉莉哥連斯留言慰問，稱看到艾絲莉的照片已經想哭，但感恩知道保羅科文陪伴她左右，「迫不及待要擁抱你們」；與艾絲莉在《破案三人行》合作的莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、《永恆族》陳靜等圈中好友均祝福她早日康復。現年32歲的朴艾絲莉小時候已面對過生關死劫，並成為加入演藝界的契機；在密歇根州長大的她，15歲罹患急性血癌，曾住院8個月，並透過願望成真基金跟家人到紐約旅行，接連看了《獅子王》等多齣百老匯音樂劇，受到啓發。她受訪時提到患癌經歷讓她很想踏上舞台，完成化療後返回高中繼續學業，沒多久便投身學校劇團，並爭取到主要角色，「戴上假髮變裝演另一個人，對曾抗癌的女孩而言，是最佳逃避」。艾絲莉其後入讀大學亦選修音樂、戲劇和舞蹈，正式向演員之路進發。在社交平台Instagram有超過290萬追隨者的她，這帖文公開不足24小時有近54萬個點讚。

莉莉稱《艾蜜莉在巴黎4》開鏡

另一方面，莉莉哥連斯透過社交平台上載《艾蜜莉在巴黎4》的劇本，稱已身在巴黎為新一季《艾》劇開工；朴艾絲莉亦在帖文下留言，表示莉莉身上印有巴黎鐵塔圖案的服裝應是她所有，而且期待能盡快復工。

相關字詞﹕莉莉哥連斯 保羅科文 朴艾絲莉 艾蜜莉在巴黎

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