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娛樂

【娛樂場】《飛常日誌》機場重地拍攝 監製︰團隊大開眼界

【明報專訊】TVB播映中的《飛常日誌》只有10集，首周反應不俗，踏入第二周迎來結局，劇中主要角色的發展難有驚喜，此劇是香港機場管理局支持拍攝，有網民形容為電視廣告雜誌，重點是介紹機管局的工作與發展。監製陳耀全介紹機管局資料，同時以單元故事與主要人物的感情線增加娛樂性，處理得不錯。

中央控制中心似博物館

《飛常日誌》聲稱是航空實感專業劇，採用全實景拍攝，以寫實、貼地手法呈現機場內不同崗位員工的日常運作，不時提着一句對白「機場無小事」，務求每個蒞臨或途經香港國際機場的旅客，在旅程中可以面帶笑容，似是眾員工的口號。在機管局支持下，多個機場重地，包括中央控制中心（IAC）、停機坪、香港國際航空學院等都是實景拍攝。陳耀全稱在真實環境下，對拍攝質感及演員投入角色有極大幫助；他稱劇中九成角色是在真實工作環境下拍攝，百分百還原真實工作情况，直闖機場心臟地帶，「機管局更第一次開放中央控制中心，是一個好難得的拍攝經驗，所有工作人員、演員都大開眼界」。他指跟想像中不同，原來中央控制中心似博物館般靜，因所有工作人員都專注工作，以對講機通話，所以演員受環境氛圍影響，演戲講對白也會細聲點，相反在停機坪拍攝有好大對比，需要好大聲，因周圍都有飛機經過，這些都是真實環境拍攝才知道的細節。

停機坪暴曬 郭柏妍中暑

機場24小時運作，劇組需要適當調配，陳耀全說：「我們凌晨拍中央控制中心場口，因要避開他們日間最繁忙的運作。我們拍攝時，旁邊亦有真正的職員在工作，所以要做好安排調配，以免影響機場運作。至於轉到停機坪拍攝除大聲外，還要暴曬，因為停機坪不可擔遮，以免大風吹走把遮，影響飛機滑行；我們要在暴曬下拍攝，郭柏妍試過拍到中暑。拍這套劇需要應付很多意外的狀况。」

《飛常日誌》每集有不同故事在機場不同角落發生，要急促交代事件，有些情况覺得零碎，但劇中男女角的感情線就明顯好繽紛，馬國明飾演的中央控制中心值班經理楊尚偉，仍心繫飾演航空公司駐機場主管的前妻蔡思貝。郭柏妍飾演中央控制中心實習行政人員，傾慕馬國明，加上空姐前女友劉穎鏇想跟馬國明復合，還加入朱敏瀚的Captain K要跟馬國明拗手瓜追求蔡思貝，多角關係好複雜。

四角關係加搞笑兄弟情

馬國明、徐榮及洪永城的機場三劍俠，有輕鬆搞笑的兄弟情。郭柏妍戲分重，是馬國明得力助手，不時講有關航機、天氣等專業資料，有點似背教科書，但她跟演空姐的戴祖儀互動，以及向上司馬國明示愛也演得很自然。

翡翠台逢周一至五晚上8時30分

相關字詞﹕陳耀全 飛常日誌

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