陳凱詠勁歌熱舞掀高潮 讚馮允謙體貼窩心

【明報專訊】《JAY馮允謙×JACE陳凱詠音樂會》前晚在會展舉行,馮允謙打頭陣唱《Leave the door open》,接着穿粉紅色短裙配毛毛長靴的陳凱詠登場,獻唱《Rolling in the Deep》,之後兩人合唱《反對無效》。