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娛樂

陳凱詠勁歌熱舞掀高潮 讚馮允謙體貼窩心

【明報專訊】《JAY馮允謙×JACE陳凱詠音樂會》前晚在會展舉行，馮允謙打頭陣唱《Leave the door open》，接着穿粉紅色短裙配毛毛長靴的陳凱詠登場，獻唱《Rolling in the Deep》，之後兩人合唱《反對無效》。

陳凱詠換上露腰裝，勁歌熱舞跳唱《各行各路》、《練功》等歌曲，唱到興起，脫去外套露小背心，更跳到瞓地兼擘腿，掀全場高潮。音樂會去到尾聲，唱《天生二品》及《世界劇團》時，兩人充當攝影師，拿着攝影機拍攝對方演出，馮允謙更追住陳凱詠拍攝，滿場飛的陳凱詠說：「你追唔到我。」之後她投訴馮允謙說：「你影得好差，識唔識攞角度㗎？」兩人玩得開心，更走落台跟觀眾近距離接觸。

馮允謙想苦練舞技

完騷後兩人受訪，陳凱詠表示跳唱不夠喉，今次很斯文和沉靜，她大讚馮允謙體貼，「我已兩年無公開演出，好緊張，好大壓力，他不停叫我放心演出，好窩心」。馮允謙笑指陳凱詠在台上逼他跳舞，自己都想苦練舞技，下次挑戰跳舞。提到馮允謙唱廣東歌時，字幕機出現廣東話拼音。馮允謙指大部分歌詞都很熟，但有幾首合唱歌不太熟，尤其有首歌的副歌，每段歌詞都不同，「音樂會整體滿意的，但很多地方都要執生，因開騷早上才總綵排，幸好順利完成」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

相關字詞﹕陳凱詠（Jace） 馮允謙

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