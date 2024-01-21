姜濤感冒不適 打3針繼續出騷 呂爵安27歲生日 黃牛黨趁機「搶錢」

昨晚MIRROR第5場演出，下午姜濤在社交網分享一張手背插針進行靜脈注射的照片，隨後再上載另一張豎起手指公的照片，留言「I'm ok，打了3支針，今天（20日）可以的」。姜濤剛推出新歌《黑月》，仍記掛新歌的宣傳，寫道：「完騷後仍有力氣，就開直播談新歌《黑月》的MV。」

花姐：放心沒有大礙

就姜濤的情况，花姐回覆《明報》說：「放心，沒有大礙，只係有啲感親，但怕影響演唱會，所以去睇醫生， 因為仲有11埸，所以有少少唔舒服都要馬上處理。」

楊樂文做彩蛋 感謝家人

MIRROR演唱會每晚encore位有彩蛋，由不同成員負責，第4場是隊長楊樂文（Lokman），他有機會讀出自己的感謝名單，先多謝公司團隊與MIRROR的兄弟，亦提及家人，稱中學畢業後，多謝家人放任他做自己喜歡的事情。他還多謝3隻貓，幫他吸走很多負能量。Lokman又提到爸爸，稱爸爸也有夢想，現在仍抱緊這夢想，故他好明白兒子在做什麼。接着江生（AK）升上台，搞笑說擔心Lokman由小學開始講起，接着兩人跳唱《虎道門》，氣氛熾熱。

今日是MIRROR演唱會第6場，網上有黃牛炒「Edan生日場」門票，因今日是呂爵安（Edan）27歲生日，爵屎（粉絲暱稱）皆想在現場為偶像慶生。有傳今晚的彩蛋是Edan，故小舞台最前位置門票，有叫價逾1萬元。

娛樂組