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娛樂

黃凱芹慈善騷清唱陳百強金曲致敬 胡楓捧場獲觀眾大合唱賀壽

【明報專訊】黃凱芹與林建輝醫生昨日於灣仔伊館演出《耳愛傳聲 18週年慈善演唱會2024》，除了合唱《傾心》，黃凱芹臨場清唱一段《偏偏喜歡你》，配合林醫生向已故巨星梅艷芳、陳百強致敬，其間大銀幕捕捉到胡楓（修哥）與羅蘭來捧場，剛於1月18日92歲生日的修哥即場收到驚喜，獲全場大合唱生日歌賀壽，他以一曲《情花開》答謝大家。

黃凱芹與林醫生騷後受訪，林醫生表示與陳百強只有一面之緣，但與其家人熟稔，陳氏全個家族30多人也拉隊來捧場。

趕赴廣西為商演綵排

黃凱芹表示綵排時獲知此事非常驚訝，回憶成長期都是陳百強的粉絲，「他是好好的學習對象，我畢業後入電台做DJ，便有機會跟陳百強接觸」。談到演唱會在午間舉行，黃凱芹稱是新嘗試，有留意前輩汪明荃可以一日內演兩場大戲，令他想挑戰一日開兩場演唱會。

黃凱芹透露要趕搭飛機往廣西，為今日（21日）舉行的商演綵排，笑言歌手生涯中累積了趕行程經歷，「以前做DJ又是歌手，有次從外地趕回港做一個電台活動，由於航班未能銜接，結果我從北美飛到法國，再轉機到日本回港，機程遊勻全世界，搭了24小時飛機，機票還要自費，真的損失慘重，後來回想，我只要向電台交代趕不及回來就解決，但當時人微言輕，因為無牙力好怕失場」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕胡楓（修哥） 林建輝醫生 黃凱芹

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