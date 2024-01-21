黃凱芹慈善騷清唱陳百強金曲致敬 胡楓捧場獲觀眾大合唱賀壽

黃凱芹與林醫生騷後受訪，林醫生表示與陳百強只有一面之緣，但與其家人熟稔，陳氏全個家族30多人也拉隊來捧場。

趕赴廣西為商演綵排

黃凱芹表示綵排時獲知此事非常驚訝，回憶成長期都是陳百強的粉絲，「他是好好的學習對象，我畢業後入電台做DJ，便有機會跟陳百強接觸」。談到演唱會在午間舉行，黃凱芹稱是新嘗試，有留意前輩汪明荃可以一日內演兩場大戲，令他想挑戰一日開兩場演唱會。

黃凱芹透露要趕搭飛機往廣西，為今日（21日）舉行的商演綵排，笑言歌手生涯中累積了趕行程經歷，「以前做DJ又是歌手，有次從外地趕回港做一個電台活動，由於航班未能銜接，結果我從北美飛到法國，再轉機到日本回港，機程遊勻全世界，搭了24小時飛機，機票還要自費，真的損失慘重，後來回想，我只要向電台交代趕不及回來就解決，但當時人微言輕，因為無牙力好怕失場」。

記者：鍾一虹