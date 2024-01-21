最佳主持周奕瑋講明不加價 羅毓儀身高相襯 不介意組CP拍劇

周奕瑋擔任仁濟騷司儀，是奪最佳男主持後首個大騷，稱獲獎後多了客戶支持，希望今年有更多工作機會，但絕不加價。他透露農曆新年跟麥美恩往澳門工作，是他們得獎後首次合作，不過之前已合作無間。羅毓儀伙拍郭柏姸、譚俊彥及龔慈恩演短劇，稱讀書時演過舞台劇，入行後未做過，希望有機會演歌舞劇。提到她與周奕瑋身高相襯，可以組成CP？她稱不介意，可以一起去日本拍旅遊節目。周奕瑋亦覺適合，因對方精通日文，「公司曾叫我搵個高度沒違和感的拍檔，之前得鄺潔楹。（會否嘗試拍劇？）男主持獎分量很重，我未承受到這個重量，專注主持方面好一點，不過有機會拍劇都可以一試，郭柏姸和羅毓儀是芊芊、蔓蔓（《下流上車族》角色），我可以做億億」。

周吉佩收入上繳太太

周吉佩與羅啟豪表示當晚《中年好聲音》歌手將聯同長者和小朋友合唱《青春頌》，前者亦獨唱《飛常日誌》主題曲。

談到不停工作，豬籠入水？羅啟豪表示還可以，希望可以過肥年。有否買禮物獎勵自己？他說：「工作超忙，無時間買禮物。（有入無出？）都要置裝。」周吉佩稱掙到所有錢都上繳太太，因太太負責管理音樂學校，笑言除非客戶打賞，他才有點私己錢。

記者：柯美