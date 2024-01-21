陳展鵬獲寶貝女送窩心大獎冧爆 帶老婆單文柔去南丫島數星星度歲

記者：林祖傑

陳展鵬與太太單文柔表示原本帶女兒陳諾瑤（小豬比）到場，因女兒從沒來過電視城，陳展鵬說：「今（昨）日女兒有點不舒服，可能太緊張，她講過好想來，覺得我在這裏工作好好玩。」他稱沒因失落視帝感失望，因收到女兒「窩心大獎」，單文柔說：「頒獎禮後我們返到屋企，小豬比跟爸爸講無獎不緊要，即時送個獎給爸爸，是寫着Best Dad Forever大襟章，好sweet 。」陳展鵬透露農曆新年一家外遊，但看到機票很搶手。問單文柔想去什麼地方？她笑說：「想去陽光與海灘的地方，不過我驚老公帶我去長洲、南丫島。」陳展鵬說：「你睇我的劇，都知我好浪漫，南丫島都可以好浪漫，帶你去數星星。」

黃伊汶籌備開餐廳

黃伊汶表示兒子就讀保良局附屬學校，故一家人來參與支持，大爆兒子很緊張，「他沒上過節目，是第一次，緊張到前一晚瞓唔着」。兒子可有遺傳他們的表演欲？黃伊汶說：「完全沒有，他見過爸爸開工，稱成日要NG唔鍾意，唱歌跳舞都唔鍾意，表演唔鍾意，只鍾意做運動同研究科學，希望真係啦。」她表示入行辛苦且被動，寧願兒子在創意或科學方面發展，又透露農曆新年一家人外遊滑雪，之後會有工作大計，「正籌備開餐廳，因小朋友已差不多8歲，現在可以抽空做自己想做的事」。可會復出唱歌？她說：「不唱了！每個人在不同時間都有自己嚮往的事。」

蘇韻姿未知何時「回家」

蘇韻姿頻頻參與綜藝節目，被指是綜藝女王。她表示不敢當，一切都是公司安排，首次獲安排擔任節目主持亦感驚訝，也擔心做得不好。她表示目前參演《非份之罪》及《黑色月光》兩劇。問到何時重返《愛．回家》劇組？她說：「公司就是我的家，幾時返『熊家』我都未知，看公司安排，確很掛住大家，之前丹爺（劉丹）生日，很齊人出來食飯，見到他們好warm 。」

郭柏妍否認戀上洪嘉豪

郭柏妍笑稱在劇集《飛常日誌》以「魔音」唱失戀歌，驚嚇親大家，見有網民叫原唱容祖兒報警，她稱會努力磨練歌藝。對於被指戀上洪嘉豪，她澄清純屬誤會，現時沒拍拖，「我鍾意聽他唱歌啫！跟他的歌拍拖，曾在街上偶遇洪嘉豪，見過一面，影了張相。看有無機會做朋友，但對方未必想」。識唱歌的男人是否較吸引？她說：「有才華當然較吸引。」