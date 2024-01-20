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娛樂

【開箱】《惡之地》 安藤櫻山田涼介沒血緣親情更可貴

【明報專訊】《檢察狂人》原田真人自編自導電影《惡之地》，《怪物》安藤櫻伙拍《鋼之鍊金術師》山田涼介主演，去年9月在日本開畫，同年11月移師台灣金馬影展放映，上月29日香港觀眾終可透過影視串流平台Netflix收看。故事改編自直木賞作家黑川博行的小說《勁草》，全片節奏明快，影像凌厲，結局更充滿黑色幽默，不落「惡人有惡報」的俗套，政治不正確卻令人拍案叫絕。

大阪貧民窟為舞台

《惡之地》由身世悲慘卻從不自怨自艾的橋岡煉梨（安藤櫻飾）說起，其父高城政司（生瀬勝久飾）是大阪詐騙集團主腦，多年前把她母女倆「賣」給糖廠老闆，從此受盡家暴，老闆之子矢代穰（山田涼介飾）看不過眼，為救她倆而弒父，穰因此被捕。煉梨搬到東京，以為從新做人，結果墮落另一「地獄」，被市值500億美元的集團老闆胡屋賢人（淵上泰史飾）看中，成為他的性奴，甚至把她的左耳打到失聰，為了逃避這個恐怖情人，煉梨被迫返回大阪投靠高城，擔任詐騙集團的操盤手，帶領手下偷呃拐騙，生活反而過得輕鬆自在。

數年後，煉梨沒血緣關係卻有親情牽絆的弟弟穰終於出獄，冷眼看着高城唆使煉梨犯法，不義之財袋袋平安，決定謀財害命，姊弟聯手殺掉高城，她為再次踏上逃亡之旅感觸地說：「我們的命不好，只能當條勁草。」算是低下階層出身卻不甘認命的自我宣言。高城死後，煉梨面對詐騙集團高層、舊愛胡屋賢人，以及大阪警方三面夾擊，能否全身而退，便成了全片最大懸念。有誰估到戲中間歇出現「星期一巫女」角色，雖然對白全無，甚至連樣子也看不清，最後變成煉梨逃出生天的「護身符」？如先所言，電影最後30秒才扭轉乾坤，結局令人拍案叫絕。

《惡之地》以大阪貧民窟為舞台，原田真人索性在西成區實地取景，展示日本貧窮和罪惡的另一面貌，為了令電影更具真實感，導演花上數年時間籌備和撰寫劇本，忠實呈現詐騙集團的運作模式，雖然規模或許不及緬甸KK園區般宏大，但分工同樣精細，上有黑幫及政客「關照」，下設不同職務，而且各司其職，互不干涉，確保組織安全和運作暢順。

電影名稱《惡之地》源自戲中出現的桌球室Bad Lands，狹義上是煉梨的精神避難所，每次完成高城分派任務，她總會在此喝杯咖啡，而且必須「把最後一粒沙糖攪拌至融化為止」，藉此緬懷姊弟倆苦中帶甜的童年回憶；廣義則泛指居住西成區的低下階層，或許在大阪人眼中，貧民窟是九反之地，最好避之則吉，但在煉梨眼中，他們都是最親密的「伙伴」，因此在殺掉高城並掠奪身家後，不忘為他們謀定後路，藉以安享晚年。相比高城的冷血自私，煉梨同屬詐騙罪犯，情操高出幾籌。

安藤櫻表現出色

安藤櫻生於演藝世家，父親奧田瑛二是日本著名導演、演員、歌手兼畫家，夫婿是《新·幪面超人》男星柄本佑，她憑園子溫執導《愛之剝脫》鋒芒初露，贏得最佳新人及女配角獎，其後以《100円的愛》、《小偷家族》、《重啟人生》及《怪物》等作品，橫掃多個影后及視后殊榮。她在新片《惡之地》的表現同樣出色，把煉梨徘徊在堅強和脆弱之間的個性，發揮得淋漓盡致；例如高城突然提起胡屋已知悉她躲藏在大阪的秘密，她的眼神隨即閃過一絲恐懼，又立刻強裝鎮定；她向穰提到左耳失聰的原由，沒有呼天搶地，只有悽然苦笑，反而更令人心疼和動容。

前尊尼事務所男團Hey! Say! JUMP出身的山田涼介，演過不少偶像劇如《金田一少年之事件簿》及漫改電影《鋼之鍊金術師》等，直至《惡之地》終拋棄「偶包」，扮演少年殺人犯兼有戀姊情意結，令人耳目一新；其中一場出浴戲更不惜背部全裸，粉絲看罷肯定嘩然。

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