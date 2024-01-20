明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】音樂記載成長階段 江海迦堅持創作夢

【明報專訊】江海迦（AGA）相隔4年，再推出個人大碟《Agatha》。Agatha其實是AGA的英文名全寫，AGA說：「因為今次大碟的歌曲比較個人。過去4年經歷了很多事，亦令我成長了佷多。今次大碟入面的歌，創作了不同的曲風和故事，當中包含了很多自己的觀點與感受，所以特別揀了自己全名做大碟名。」

今次大碟似是記錄AGA這10年中成長過程的一本紀念冊。一些曾經出現在AGA生命中很重要的句子，都會收錄在這大碟的實體版當中。因為這些句子及鼓勵她的人，令AGA沒有放棄音樂，一步一步走到今日。因此，今次這張10周年紀念大碟，無論在歌曲、相片及大碟，都記錄着Agatha變成AGA的音樂路。

排除萬難踏紅館

2013年起以「AGA」為名出道，花了10年時間尋找自我；在音樂路上不斷尋找自己的同時，亦不斷尋找各種音樂風格。身為創作歌手，音樂的路就等於個人成長道路，每一首歌就如足印。最初AGA寫了很多作品，卻充斥着很多不信任的聲音，但她堅持這個創作夢，排除萬難直至10年後的今日，終於帶着所有作品到紅館，以「創作」去學會如何保護那顆初心，

AGA說：「成為歌手前，雖然不斷創作，身邊總是聽到很多反對聲音。常常會覺得，做創作是邁向成熟的道路，過程緩慢而細膩，但用音符記錄不同的階段，堅持着這個創作夢，直至10年後，終於成為一個能夠擁有屬於自己演唱會的創作歌手，曾經陪伴自己的所有音符分享給大家，把曾經被認為的不可能變成可能。」10年前抱着紅館夢出道，10年後踏上人生重要舞台，「All Songs Are Composed By AGA」一句出現在她紅館演唱會的LED Wall上，鼓勵AGA多年來的奮鬥與堅持，同時是一個重要的里程碑。關於AGA的音樂，與她合作無間的監製舒文曾形容，「AGA看待一首歌，並不只是一首歌或一個音符，而是一個package」。編曲、主唱、和音、混音、MV製作、形象設計等，每首歌的每個相關細節，她總想嘗試不同風格、加入不同元素。

期待下一個10年

出道10年，AGA對未來的路充滿期待，「我覺得這是一個重要的里程碑，感謝身邊每一個一路互相陪伴、互相成長、互相扶持的人。非常期待下一個新開始。相信下一個10年，也會繼續由音樂帶着我去走每一步。希望繼續跟大家分享，我以音樂記錄的每個成長階段與生活點滴」。

相關字詞﹕江海迦（AGA）

上 / 下一篇新聞