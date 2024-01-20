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娛樂

Twins出廣東碟迎紅館演唱會 新歌《夢想與夢》容祖兒驚喜獻聲

Twins後日開騷 時隔6年出全新廣東EP 容祖兒驚喜獻聲

【明報專訊】Twins明天起舉行14場紅館演唱會，開鑼前夕，推出新廣東EP《WE ARE TWINS》，當中歌曲《夢想與夢》，展示Twins多年來在演藝路上保持熱誠的初心不變，好友容祖兒更驚喜獻聲。

MV呼應《風箏與風》畫面

新歌MV赴台灣取景，出現不少呼應昔日歌曲《風箏與風》的畫面，兩人在山頂放風箏，充滿回憶。Twins訴說成軍22年的旅程，就像做夢一樣，「今次MV有一半是夢境，我哋穿著這套衫是在夢境入面的服裝，之後回到現實，就是去放風箏」。相隔6年再出實體碟，蔡卓妍（阿Sa）表示現在很少歌手會出實體碟，「以前的年代是鍾意實體碟，攞住隻碟好開心，同埋適逢演唱會，希望大家鍾意」。鍾欣潼（阿嬌）表示EP中的歌曲跟以前很不一樣，「我哋由出道到現在，每張唱碟都嘗試好多東西，今次都有好多新元素，亦都有回憶，因為我哋開演唱會，想有新作品帶給大家，咁耐無出廣東碟，希望可以有廣東歌，又可以配合我哋的演唱會，畀一個新感覺大家」。

阿嬌：開始有少少手震

演唱會舉行在即，兩人已準備就緒，阿嬌坦言開始感到壓力，「有少少緊張，開始有少少手震，有少少瞓唔着，有少少壓力，但OK嘅」。阿Sa說：「要準備的都準備好，要好集中將所有事全部擺埋一齊。」

娛樂組

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