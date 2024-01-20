明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《紅豆》開鏡 任達華獲讚戲裏戲外好丈夫 鄧麗欣不排除加戲掌摑魏浚笙

【明報專訊】任達華主演電影《紅豆》昨日舉行開鏡儀式，戲中與龔慈恩演夫妻，魏浚笙與鄧麗欣飾演他們的子女，一家在九龍城經營糖水店。任達華為演活角色，事前跟師傅學炒紅豆及如何煲出一碗靚紅豆沙。一向是愛妻號的任達華，稱煮完糖水會拿回家給太太琦琦品嘗，獲襲慈恩大讚戲裏戲外都是好丈夫。鄧麗欣首次與任達華合作，首天開工已感覺如一家人，笑言想加掌摑魏浚笙的戲，若感覺到，亦不排除與朱鑑然加親熱戲。

記者：柯美

任達華（華哥）、鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙（Jeffrey）、朱鑑然及龔慈恩合演電影《紅豆》，講述華哥、龔慈恩、Stephy及Jeffrey一家四口在九龍城經歷的喜怒哀樂，朱鑑然飾演Stephy男朋友。

紅豆沙打包回家給琦琦品嘗

戲中經營糖水舖的華哥為了演活這個角色，事前跟師傅學炒紅豆及煲紅豆沙，華哥說：「炒紅豆好痛苦、好攰，要煲出一碗靚紅豆沙亦不簡單，有很多工序，慶幸我小時候有下廚，所以切果皮絲無難度。煮完糖水，我有打包回家給太太（琦琦）品嘗，還加入湯圓，因為太太是上海人，喜歡吃圓子。」

在旁演華哥太太的的龔慈恩，大讚華哥戲內戲外都是好丈夫，對太太非常體貼，她說：「戲中華哥是潮州人，雖然大男人，但內心很愛惜我，不讓我攞重物，行街時，又會行在我前面。」她爆琦琦同樣很惜華哥，因華哥經常帶同太太的愛心湯水開工。

愛駒爆大冷 開工無下注

華哥的愛駒「君達得」早前出賽爆大冷勝出，獎金逾百萬元，問贏了多少錢？華哥表示沒有下注，因當天要開工，正忙於教Stephy炒紅豆，笑言這些紅豆認真貴，他說：「愛駒勝出都好開心，祝大家好運常來。雖然無贏錢，但我都有萬歲。」

Stephy：首日開工感覺如一家人

Stephy表示在學習煮紅豆沙的過程中，已掌握所有秘技，並讚自己煮得很好，會回家試煮。演她弟弟的Jeffrey笑言戲中只吃喝玩樂，不會落舖幫手，全部交予Stephy，「我的角色內心很惜家人，但沒有表達出來」。Stephy表示因Jeffrey只顧躲在家中打機，加上父母重男輕女，覺得自己被忽略，所以兩姊弟經常吵架，「其實一家人彼此相愛，但不講出口，正如華哥板着面對我們，但內心很愛惜我們。第一次跟華哥合作，但第一日開工，大家圍在一起吃粥，感覺如一家人」。

朱鑑然演Stephy男友隨時有艷福

朱鑑然指戲中為討好女友Stephy，一有時間就去糖水舖幫手。問可有親熱戲？朱鑑然大賣關子，Stephy笑說：「說出來會很有畫面，劇本暫時沒有，拍攝途中如果有感覺，不排除叫導演加親熱戲，讓我們即場發揮，以前曾向導演建議加『動作』戲。（會否想加戲掌摑Jeffrey？）這個都想加。」此時剛巧有蝴蝶在Jeffrey面前飛過，他嚇到向後退，Stephy伸手撥開，但作狀掌摑Jeffrey。朱鑑然表示與「女神」Stephy合作不緊張，讚對方很好人，帶他入戲，令他很放鬆。

相關字詞﹕龔慈恩 朱鑑然 魏浚笙(Jeffrey) 鄧麗欣(Stephy) 紅豆 任達華

上 / 下一篇新聞