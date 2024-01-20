劉丹80大壽有孫女「暖晒」 許家傑出戰半馬盼捕獲發哥

劉丹日前剛踏入80歲，生日願望是身體健康和繼續拍《愛•回家》。他原本忘記自己生日，但獲劇中「家人」提醒，為他賀壽。滕麗名爆劉丹忘記生日及歲數，樂悠咭都沒申請。劉丹解釋怕申請手續麻煩，又透露兒子劉愷威提議擺大壽，但他推了，覺得一家人平平靜靜、開心食餐飯就可以，「孫女飲汽水同我講『爺爺飲杯』，有她真是成個人暖晒」。

林淑敏挑戰10公里有隱憂

許家傑與林淑敏報名參加明日舉行的馬拉松，連日秘密練兵備戰。林淑敏挑戰10公里，但有隱憂，「天氣轉涼，近日我有少少哮喘症狀，又擔心落雨，預備著雨褸，希望隊友不用抬我走，萬一有事，不會勉強完成賽事，目標是1小時內完成」。許家傑首次參加，即挑戰半馬，如順利完成，預告明年報名全馬，「早前參加另一場比賽，以1小時45分鐘完成半馬」。他希望有機會跟同樣參加半馬的周潤發（發哥）碰面，笑言可能緊隨對方跑。他習慣專心跑，不會玩自拍免分心。

記者：林蘊兒