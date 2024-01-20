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娛樂

甄濟如出新歌賀生日感動落淚 欣賞炎明熹 期待有機會合作

【明報專訊】甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）去年加入樂壇成為歌手，先後推出歌曲《idk》及《tbh》。她前晚為新派台歌《Forever 19》於中環舉行發布會，播新歌MV並首次與樂隊現場演繹。昨日是她的20歲正日生日，父母甄子丹與汪詩詩召集家人四代同堂現身支持，汪詩詩表妹湛琪清懷第二胎5個月，挺巨肚撐場，還有琦琦、呂良偉夫婦、杜德偉夫婦、張玉珊與男友盧啟賢，以及姚焯菲等支持。她全晚唱7首歌，如開小型音樂會。

汪詩詩跟着愛女喊

走唱作路線的Jasmine表示因不擅用言語表達自己，7歲開始創作人生第一首歌。她見現場播她作曲兼填詞的新歌《Forever 19》MV時，忍不住感動落淚，母親汪詩詩也跟着喊。她解釋想永遠停留在19歲原因，「『19』對我來說是很特別的幸運數字，既是生日日期，又代表我歲數，可惜今年過生日後踏入20歲，希望愈來愈多人喜歡聽我的歌」。她形容出新歌是很好的生日禮物，感激家人、長輩和好友來支持。

Jasmine透露籌備出廣東歌，要努力苦練咬字發音，是她今年訂下個人目標之一，「生日願望是創作更多好作品，亦想與不同歌手合作。好欣賞炎明熹，她聲線好，人又sweet，我聲底則較厚和夠力量，大家各有不同，好期待有機會合作。姚焯菲都好好，我曾跟何晉樂合唱，未來想跟更多歌手交流」。她自評現場演繹值70分，自我要求高，仍有很多改進地方，亦未習慣用耳機聽音樂，盼有更多演出機會，甚至開迷你騷，爭取舞台經驗。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕炎明熹 汪詩詩 甄濟如（Jasmine） 甄子丹

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