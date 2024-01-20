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娛樂

打拼事業不靠老爺曾志偉 王敏奕演技躍進 享受滿足感

王敏奕擺脫花瓶形象 事業引擎全力運行 未有生仔空間

【明報專訊】32歲王敏奕入行10多年，一直在角色上尋求挑戰，在無綫劇《旁觀者》飾演患高敏症的重案組督察，她稱角色難以揣摩，初時以為是個普通的愛情故事，豈料絕不普通，原來講述女警與連環殺手的虐心愛戀，是拍劇以來最觸動情緒一次，但她卻享受演戲的滿足感。身為無綫總經理曾志偉的家嫂，理應可任揀舒服角色去演，她稱從沒有這回事，演出機會都是監製和導演給她。儘管老公曾國祥肉痛她拍劇辛苦，但也戥她開心，因做到喜歡和享受的工作。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

王敏奕為了解高敏症患者究竟是怎樣，開拍前上網做功課，她說：「患高敏症的人要食很多含精製糖的朱古力，所以拍攝時經常食，到拍攝尾段，我要求食無糖朱古力。角色感受到兇案現場的受害者，除了演本身角色，也要演繹多個受害者的感受，絕對是很大考驗。」她指有多場戲都要不停喊，確是喊得最犀利一次，「有時不是想喊，但情緒太多，我平時睇戲都好容易喊，好處是容易代入角色的情緒，感覺來到就喊，所以成日都喊，甚至很多時劇本沒要我喊，都喊了出來」。

努力演好每個角色

以往角色被指靠賣靚樣如「花瓶」，王敏奕不認同，「我心裏不是這樣想，多謝大家抬舉，曾聽過樣子太靚沒什麼故事，所以覺得做演員，更不應因外表而有所局限，真的要塑造角色，有時聽到有人話劇中不認得我，我會好開心，因為觀眾睇到角色而不是王敏奕，我是個享受躲藏在角色後面去努力的演員，大家也開始認同和欣賞，都會開心，逐步來」。

王敏奕稱對演戲有熱誠，會接受批評，「每個人都有進步空間，我覺得鍾意一樣嘢，可以做得更好，等同一個好廚師，永遠會創作出新菜式，且會愈來愈好，但不是天生就是廚神，我亦不是天才級演員，唯有靠後天努力，不斷改善，默默做好自己的工作」。

有機會與老公合作

王敏奕表示有時拍劇辛苦，老公曾國祥也感肉痛，但與此同時很戥她開心，因做到喜歡和享受的工作，「老公明白這種滿足感不可以用金錢及物質衡量，當達標時有種心靈的滿足。每個人也有不同的成就感，不一定要得到什麼獎項，這亦是老公給我的自由，讓我做想做的事，我也給他自由去拍戲，我們都很鍾意戲劇，這是共同話題和默契，所以不會有壓力和分歧，相處好舒服」。她透露當初跟老公拍拖，曾心想有機會合作就好了，但慢慢發覺，原來真的很大壓力，「我們是專注在作品的演員和導演，用作品說話，但當合作時就可能忽略了作品，所以會謹慎考慮是否合作，他說過如非必要都不會用我，但我覺得是有機會的」。

暫不適合生BB

夫妻忙為事業打拼，沒計劃生BB？王敏奕說：「如果有小朋友，就沒辦法繼續我們現在的生活節奏，所以這件事暫不太適合，尤其是兩個都在這行工作，總有一個要犧牲；現在引擎正在運作，開始愈來愈多機會，就要先打拼，不可以停下來，免得將來後悔。而且還有點時間，生小朋友是一個很大緣分，就看緣分吧，這方面沒有絕對。」

不會放棄做歌手

與老爺曾志偉共事，王敏奕表示簽約無綫時，老爺未做公司高層，故當時沒考量這問題，純粹是想在事業上有新嘗試。現時在同一間公司，令她深深體會到老爺有多忙碌。被指身為曾志偉家嫂，機會比其他演員多？她認為這樣講不公平，「因為選擇我的都是監製和導演，相信他們是真心覺得可給予我機會，我也很多謝用過我的監製和導演，覺得機會都是他們給我的」。她表示決定簽約無綫是想當歌手唱歌，但計劃趕不上變化，不過仍希望有機會，未想過放棄，「可以不放棄的都不會放棄，會努力做到」。

髮型：Lupus Chui @orient4

化妝：Kit Wong

服裝：Maje

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