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娛樂

《奧本海默》13提名領先BAFTA 《Barbie芭比》無緣角逐最佳電影導演獎

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的第77屆英國電影學院獎（BAFTA）香港時間昨晚公布提名名單，早前揚威金球獎的傳記片《奧本海默》獲得今屆最多13項提名，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）更有機會作出「零的突破」，首奪BAFTA最佳導演；金像影后愛瑪史東（Emma Stone）監製兼主演《可憐的東西》（Poor Things）以11項提名緊隨其後，反觀姬達嘉域（Greta Gerwig）執導《Barbie芭比》僅得5項提名，就連最佳電影及導演亦榜上無名，令人大跌眼鏡。

BAFTA早前公布初選名單，網民統稱「芭比海默」的《Barbie芭比》與《奧本海默》，以及金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）新片《花月殺手》同樣獲得最多15項提名，包括最佳電影、導演、劇本等主要獎項，直至昨晚宣讀最後入圍名單，結果出人意表，《Barbie芭比》僅得最佳原創劇本、女主角（瑪歌羅比）、男配角（賴恩哥斯寧）、服裝設計及美術指導合共5項提名，落得雷聲大雨點小的下場。

《可憐的東西》行情看漲

相比之下，《奧本海默》與《可憐的東西》行情看漲，除了跟《花月殺手》、《墮下的對證》及《滯留生》（The Holdovers）競逐最佳電影外，《可》片同時入圍最佳英國電影，與《拿破崙》、《旺卡》、《Saltburn》及《All of Us Strangers》等爭獎。

演技獎項方面，出爐金球影帝《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）與《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）再次對撼，跟《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）及《Saltburn》巴利基奧漢（Barry Keoghan）等爭奪最佳男主角，至於《可憐的東西》金球影后愛瑪史東（Emma Stone）將會再戰《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）、《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）及《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller）等。值得一提的是，另一出爐影后《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）竟無提名。

今屆共有6位候選最佳導演，其中4人包括《滯留生》阿歷山大比恩（Alexander Payne）及《墮下的對證》茱斯汀楚特（Justine Triet）等均屬初次提名，至於基斯杜化路蘭和畢利谷巴雖曾入圍卻從未得獎，因此無論誰人當選，都是「零的突破」。

《蒼鷺與少年》爭動畫獎

至於最佳動畫提名名單可謂熟口熟面，包括《蒼鷺與少年》、《元素大都會》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》及《咪走雞：逃出雞寶工廠》，剛獲金球獎的《蒼》片應可看高一線。

由影迷投票選出新人獎，提名名單已於本月10日率先揭曉，5名候選者包括《Saltburn》積及伊洛迪（Jacob Elordi）、《大熊餐廳》阿優艾德比利（Ayo Edebiri）、《柏捷頓家族：名門韻事》菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）、《獵魔士》美雅布魯斯（Mia McKenna-Bruce）及《被告的告白》蘇菲維特（Sophie Wilde）。BAFTA將於2月18日在倫敦舉行頒獎禮。

相關字詞﹕基斯杜化路蘭 可憐的東西 Barbie芭比 奧本海默

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