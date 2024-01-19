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娛樂

姜濤趁休場耳朵拮針放血 呂爵安扭傷頸刮痧曬血痕

【明報專訊】男團MIRROR前晚在亞博舉行第3場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，昨日休息一天，今日繼續第4場演出。第3場演出後，姜濤在限時動態上載接受中醫治療，耳仔拮針放血短片，見他被拮面不改容。

Edan自爆「抬唔起頭做人」

呂爵安（Edan）透露第2場演出扭傷頸，之後帶傷上陣，他在社交平台上載頸背滿佈血痕及貼止痛貼照片，「第二場opening跳到一半條頸突然閃咗一下，一落台立即嗌救命︰『瀨嘢啦！我好似扭親條頸，個頭向上郁會卡住！』medical team即刻過嚟check下，發現真係拉傷咗，所以我噚日（16日）同今日（17日）嘅show其實都抬唔起頭做人。好彩medical team喺show前show後都不斷幫我又按摩又電療又放血又超聲波，我先仲郁到下個頭，多謝你哋！見聽（今）日放假，即刻嘗試咗人生第一次刮痧，個畫面都幾壯觀，希望消得切，不過真係即刻好咗好多！仲有13場，大家都要保重身子！」他稱每日做完騷成個人散晒，但他們會keep住每日畀盡100%，「一見到你哋啲energy就忍唔住爆哂出嚟」。

生日應援展設捐贈區做慈事

Edan周日（21日）27歲生日，爵屎（粉絲暱稱）在商場舉行為期3星期生日展，會場有6個主要部分，包括服飾展覽區、照片牆、自拍亭和許願區等，還有玩具捐贈區，參加者可捐出全新或二手玩具，收集後捐贈救世軍。

記者：鍾偉茵

相關字詞﹕姜濤 呂爵安（Edan）

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