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娛樂

留港度歲陪家人 古天樂自爆唔識打牌

【明報專訊】古天樂（古仔）前晚戴上全球獨一無二，價值280萬設計源自跑車名表，現身腕表品牌專門店開幕酒會。他透露家中儲有4至5個專門收藏腕表表盒，沒有刻意儲表，間中去旅行時見到合眼緣才買。嗜好收藏玩具及模型的古仔稱近年已減少買心頭好，偶然收到電影公司送贈一比一模型玩具，「現在收藏多數是帶上面罩不見樣子的模型，事實有些見到樣是幾恐怖的。以前有幫我打理儲存倉的同事，見到那些有樣的模型被嚇親，母親在家也試過。不過媽咪年紀漸大，視力與聽覺都退化，看東西不太清楚」。

古仔農曆新年留港陪家人度歲，談到多年前拍賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，自爆不懂打麻將，新年甚少跟親友竹戰聯誼，「我和媽咪都不太識打，當年拍戲都是靠死記。但聽到鄰居有麻將聲，又覺得好溫馨熱鬧，之不過要我坐幾小時打牌，覺得有少少浪費時間。我信『牌品好、人品好』，親戚識了多年就不用打牌都知人品」。

盼余香凝金像獎再下一城

古仔有份投資的電影《白日之下》女主角余香凝，最近獲香港電影評論學會大獎頒最佳女演員，他替余香凝開心，希望能再下一城，於香港電影金像獎再得獎，並稱知她忙於照顧出生不久的幼子，等稍後才慶祝。此外，談到他現身捧車婉婉演唱會，非常畀面坐足全場，古仔說：「我和婉婉差不多時期入行，曾經在華星唱片做同事，彼此又有共同朋友，所以去支持她。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕嚦咕嚦咕新年財 古天樂

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