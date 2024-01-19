留港度歲陪家人 古天樂自爆唔識打牌

古仔農曆新年留港陪家人度歲，談到多年前拍賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，自爆不懂打麻將，新年甚少跟親友竹戰聯誼，「我和媽咪都不太識打，當年拍戲都是靠死記。但聽到鄰居有麻將聲，又覺得好溫馨熱鬧，之不過要我坐幾小時打牌，覺得有少少浪費時間。我信『牌品好、人品好』，親戚識了多年就不用打牌都知人品」。

盼余香凝金像獎再下一城

古仔有份投資的電影《白日之下》女主角余香凝，最近獲香港電影評論學會大獎頒最佳女演員，他替余香凝開心，希望能再下一城，於香港電影金像獎再得獎，並稱知她忙於照顧出生不久的幼子，等稍後才慶祝。此外，談到他現身捧車婉婉演唱會，非常畀面坐足全場，古仔說：「我和婉婉差不多時期入行，曾經在華星唱片做同事，彼此又有共同朋友，所以去支持她。」

記者：林蘊兒