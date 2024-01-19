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娛樂

黎淑賢設靈 4子齊集送別亡母 丈夫許智政哀傷打點 前夫盧惠光花牌悼念

【明報專訊】1995年亞姐亞軍、盧惠光前妻黎淑賢去年12月26日在北角寓所輕生，終年46歲。昨日在香港殯儀館設靈，今日出殯。她的現任丈夫許智政一早到靈堂打點，兩子許溢和許量隨後由親友陪伴到場。黎淑賢跟前夫盧惠光所生的兩子盧俊諺與盧俊希亦有現身送別亡母；前夫盧惠光致送寫有「淑德流芳」花牌悼念。靈堂以白色佈置為主，一片白色花海，橫匾寫上「往生淨土」；遺照用上黎淑賢穿露肩裝側身面對鏡頭微笑照片。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黎淑賢的喪禮低調舉行，靈堂中央設屏風遮擋傳媒拍照，親友致送的花圈排至靈堂外，成龍、林文龍與太太郭可盈、林盛斌、楊偉誠與太太張德蘭、亞視監製楊紹鴻、亞姐施綺蓮等分別送花牌弔唁。下午二時許，黎淑賢現任老公許智政到場，神色哀傷，沒有接受訪問急步入靈堂為亡妻打點，二人育有兩子，16歲許溢與11歲許量穿黑西裝由親友陪伴到場。

許智政在靈堂內多次出入靈寢室，每次步出都神情落漠。下午3時許，黎淑賢跟前夫盧惠光所生的兩子盧俊諺與盧俊希到場，未見父親盧惠光相伴，兩人進靈寢室瞻仰亡母遺容。

黎燕珊延續好友善心

黎淑賢生前人緣廣，好友黎燕珊、童愛玲、筱靖、熊黛林丈夫郭可頌下午5時許陸續到場拜祭。黎燕珊受訪時強忍淚水表示與黎淑賢因做慈善而變好友，知道對方離世前不開心，但已成過去，不想講太多。她稱身為好朋友要尊重黎淑賢，祈願她去另一個地方會快樂，共同的朋友已共識不要太哀傷，會延續她的心願做善事助人，「她為人成熟、健談，以前很喜歡幫人，會落手落腳幫人剪髮，買物資給小朋友，又是個好媽媽，她會繼續在我們身邊，我們不要喊」。有沒有慰問黎淑賢的4個兒子？黎燕珊說：「他們好叻仔、大方得體，心情平靜。」童愛玲和筱靖離開靈堂時表現哀傷，筱靖情緒激動，喊到雙眼通紅，分別躲在一角以紙巾抹眼淚。

俊希為母從英回港

黎淑賢跟前夫盧惠光育有兩子盧俊諺與盧俊希，現在分別24歲與18歲，離婚後，翌年再婚嫁美容醫生許智政，育有兩子許溢和許量。黎淑賢雖另組新家庭，但沒有忽略跟前夫所生的兩子，跟擁有撫養權的盧惠光保持聯絡，盡母責任關心他們。俊諺與俊希跟母親感情要好，她身故後，兩子趕到醫院，認屍也有現身，本月初盧惠光與大仔送俊希機到英國繼續學業，相隔兩星期他再回港送媽咪最後一程。

相關字詞﹕黎燕珊 盧惠光 喪禮 黎淑賢

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