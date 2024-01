【開箱】《絕地盟約》 捨身救友動人 《天劫餘生》進階版

改編烏拉圭欖球隊空難

《絕地盟約》根據真人真事改編,講述1972年10月來自烏拉圭的欖球隊乘搭飛機前往智利比賽,怎料在安第斯山脈墜毁,飛機斷成兩截,部分人沒即時喪命,但山上冰天雪地,極為嚴寒,加上缺糧、缺禦寒資源及通訊設備,迫不得已剖屍果腹;兩個月後,當中兩名尚餘體力的隊員,徒步穿越山脈向外求救,最終全機45人,僅16人生還。30年前這段事迹已被荷李活搬上大銀幕,拍成《天劫餘生》(Alive),由《剛果驚魂》法蘭馬素(Frank Marshall)執導,《情留半天》伊頓漢基(Ethan Hawke)和 《漢娜的遺言》佐斯咸美頓(Josh Hamilton)分別扮演徒步出去求援的 Nando和Roberto。內容則是根據英國作家Piers Paul Read所寫的報告文學《Alive: The Story of the Andes Survivors》改編。今天重看,無論衣著、取景都顯得很粗疏,看兩人攀爬雪山的裝備亦太兒戲,餓了兩個多月怎可能還體型健壯?片中大部分死者都另外改名以示尊重,並安排了《猛火爆》尊麥高維治(John Malkovich)在開場和結尾以欖球隊員Carlitos成年後的身分旁白。改編史實,觀衆大多已知結局,何况已拍過電影,《侏羅紀世界:迷失國度》尊安東尼奧拜納(J.A. Bayona)執導的《絕地盟約》,卻有不同的安排及取態,更貼近事實,並聚焦罹難與倖存者的心理狀况。

《天劫餘生》是典型荷李活製作,即使原型人物是烏拉圭人,肇事地點在南美洲,依然美國演員講英語對白;尊安東尼奧拜納原籍西班牙,舊作《海嘯奇蹟》講述在布吉度假的西班牙五口之家,遇上南亞大海嘯歷劫重逢的故事,同樣由湯賀蘭(Tom Holland)、娜奧美屈絲(Naomi Watts)等英語系演員上陣,卻拍出一種災難前人很渺小的氣氛,十分平實。尊安東尼奧拜納在訪問中表示,正是拍攝《海》片期間讀到 Pablo Vierci所寫的同名書籍,立即萌生拍成電影的念頭。墜機事件16名倖存者,不少跟Pablo自幼認識,書中不止記錄了事發經過,還有他們的心情,尊安東尼奧拜納對此印象深刻。片中起用烏拉圭與阿根廷演員,不少更是新人,西班牙語對白,貼近原來故事。

死者敘事 安排特別

《絕地盟約》以球賽開始,之後是彌撒,沒多久球隊已出發,並發生空難,短短幾幕戲像引言一樣,包含了此片的主題:團隊、宗教,以及在極端情况為了生存可以到什麽程度?漫天風雪解決了水源,但寸草不生又如何解決食物問題?在是否食人屍之間帶來很多思想上的掙扎。

跟《天劫餘生》一樣,此片也有敘事者,但這焦點角色,導演尊安東尼奧拜納選擇了救援隊來到前已逝世的Numa,彷彿這年輕生命即使走不出皚皚白雪的深山,依然跟倖存的摯友連結一起。他的遺言引用了《約翰福音》,「人為朋友捨命,人的愛心沒有比這個大的」。電影開首告訴觀衆,法律系畢業的Numa,本不是出賽球員,經不起朋友游說這是他工作前大家相聚的良機,才會一起出發。Numa臨終前向Nando表明自知活不久,會坦然面對,並允許對方在他死後食其肉,Numa說知道朋友能活下去會很高興。這也促使已失去母親及妹妹的Nando決心起行找救援,成為全片一大轉捩點。後來救援隊來到,只有兩架直升機,禁止他們帶太多物件上機,其中一人整理好各戰友遺物,放在行李篋,他寧可不上機也堅持把它們帶在身邊,跟Numa的一番話一樣,帶出友情動人。