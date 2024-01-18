【開箱】《絕地盟約》 捨身救友動人 《天劫餘生》進階版

改編烏拉圭欖球隊空難

《絕地盟約》根據真人真事改編，講述1972年10月來自烏拉圭的欖球隊乘搭飛機前往智利比賽，怎料在安第斯山脈墜毁，飛機斷成兩截，部分人沒即時喪命，但山上冰天雪地，極為嚴寒，加上缺糧、缺禦寒資源及通訊設備，迫不得已剖屍果腹；兩個月後，當中兩名尚餘體力的隊員，徒步穿越山脈向外求救，最終全機45人，僅16人生還。30年前這段事迹已被荷李活搬上大銀幕，拍成《天劫餘生》（Alive），由《剛果驚魂》法蘭馬素（Frank Marshall）執導，《情留半天》伊頓漢基（Ethan Hawke）和 《漢娜的遺言》佐斯咸美頓（Josh Hamilton）分別扮演徒步出去求援的 Nando和Roberto。內容則是根據英國作家Piers Paul Read所寫的報告文學《Alive: The Story of the Andes Survivors》改編。今天重看，無論衣著、取景都顯得很粗疏，看兩人攀爬雪山的裝備亦太兒戲，餓了兩個多月怎可能還體型健壯？片中大部分死者都另外改名以示尊重，並安排了《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）在開場和結尾以欖球隊員Carlitos成年後的身分旁白。改編史實，觀衆大多已知結局，何况已拍過電影，《侏羅紀世界：迷失國度》尊安東尼奧拜納（J.A. Bayona）執導的《絕地盟約》，卻有不同的安排及取態，更貼近事實，並聚焦罹難與倖存者的心理狀况。

《天劫餘生》是典型荷李活製作，即使原型人物是烏拉圭人，肇事地點在南美洲，依然美國演員講英語對白；尊安東尼奧拜納原籍西班牙，舊作《海嘯奇蹟》講述在布吉度假的西班牙五口之家，遇上南亞大海嘯歷劫重逢的故事，同樣由湯賀蘭（Tom Holland）、娜奧美屈絲（Naomi Watts）等英語系演員上陣，卻拍出一種災難前人很渺小的氣氛，十分平實。尊安東尼奧拜納在訪問中表示，正是拍攝《海》片期間讀到 Pablo Vierci所寫的同名書籍，立即萌生拍成電影的念頭。墜機事件16名倖存者，不少跟Pablo自幼認識，書中不止記錄了事發經過，還有他們的心情，尊安東尼奧拜納對此印象深刻。片中起用烏拉圭與阿根廷演員，不少更是新人，西班牙語對白，貼近原來故事。

死者敘事 安排特別

《絕地盟約》以球賽開始，之後是彌撒，沒多久球隊已出發，並發生空難，短短幾幕戲像引言一樣，包含了此片的主題：團隊、宗教，以及在極端情况為了生存可以到什麽程度？漫天風雪解決了水源，但寸草不生又如何解決食物問題？在是否食人屍之間帶來很多思想上的掙扎。

跟《天劫餘生》一樣，此片也有敘事者，但這焦點角色，導演尊安東尼奧拜納選擇了救援隊來到前已逝世的Numa，彷彿這年輕生命即使走不出皚皚白雪的深山，依然跟倖存的摯友連結一起。他的遺言引用了《約翰福音》，「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的」。電影開首告訴觀衆，法律系畢業的Numa，本不是出賽球員，經不起朋友游說這是他工作前大家相聚的良機，才會一起出發。Numa臨終前向Nando表明自知活不久，會坦然面對，並允許對方在他死後食其肉，Numa說知道朋友能活下去會很高興。這也促使已失去母親及妹妹的Nando決心起行找救援，成為全片一大轉捩點。後來救援隊來到，只有兩架直升機，禁止他們帶太多物件上機，其中一人整理好各戰友遺物，放在行李篋，他寧可不上機也堅持把它們帶在身邊，跟Numa的一番話一樣，帶出友情動人。