《柏林》收視三連勝 《逝者不安息》蟬聯冠軍 《堅離地神偷》稱霸Netflix電影榜

《狂野時速8》加利格雷（F. Gary Gray）執導的《堅離地神偷》，除了奇雲赫特，還有《這個殺手不太冷》尚連奴（Jean Reno）、《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）、《洛基》女星古古安芭塔羅（Gugu Mbatha-Raw）等主演；故事講述職業竊賊率領衆多高手策劃劫案，要在4萬呎高空的飛機金庫，劫走價值5億美元的黃金。該片本月12日在Netflix上架，短短3天錄得3280萬觀看次數，成為上星期英語電影收視冠軍，兩部動作舊片《換命快遞2》和《叛諜裁判3》分佔亞季。

非英語電影方面，改編自真人真事的《絕地盟約》，以1972年欖球隊乘搭從烏拉圭前往智利航班墜機，被困冰天雪地逾兩個月的故事為藍本，以2810萬觀看次數蟬聯冠軍，上架11天累計5100萬觀看次數，打入Netflix史上非英語電影最高收視第10位，距離第9位《西線無戰事》，只相差110萬觀看次數，估計《絕》片會有更高名次。周星馳自編自導自演的《長江7號》新入榜，以260萬觀看次數位列亞軍，不過港區Netflix暫未上架。山崎賢人主演的日本片《王者天下3：命運之炎》同樣新上架，以240萬觀看次數位列第3。

改編自美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）同名小說的英國劇《逝者不安息》，首播錄得3710萬驕人數字，在英語節目榜登頂，上周已回落至2390萬觀看次數，仍蟬聯冠軍；楊紫瓊主演的《孫家兄弟》，以690萬緊隨其後。紀錄片集、真人騷及棟篤笑3種類型，佔去十大英語節目榜一半席位，當中《愛潑斯坦：上流濁水》和《人如其食：雙胞胎飲食實驗》位列季殿；棟篤笑《Dave Chappelle：人生夢一場》和《Pete Davidson：型英帥靚正》則排第7及第8位；競技真人騷《一諾千金：貪婪遊戲》位列第9。

艾美獎流失逾百萬觀衆

西班牙神劇《紙房子》的前傳《柏林》，以870萬觀看次數，在非英語節目榜三連勝；新上架的波蘭劇《絕嶺尋兇》位列亞軍。另外，佔了一半是韓國製作，韓劇《與惡魔有約》與《京城怪物》、真人騷《單身即地獄3》、韓劇《歡迎回到三達里》及《女神降臨》分佔第3、4、7、8及第9位；另一新上架的日本動畫《迷宮飯》則位列第6。

另一方面，日前舉行的第75屆艾美獎頒獎禮，由霍士電視台直播，據美媒報道，錄得430萬觀衆收看，是該台周一晚上8年半以來最高收視的非戲劇節目；然而對比上屆由美國國家廣播公司（NBC）直播有590萬觀衆，今年下跌近兩成半，亦是艾美獎的歷史新低。