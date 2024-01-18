【娛樂場】《小曉》呈現ADHD孩子的無奈 最年輕金馬影后林品彤演技大爆發

發現母親與班主任特殊關係

林品彤在《小曉》飾演患有輕微過度活躍症的女孩小曉，講述小學五年級的她由於思維與其他同齡小孩不太一樣，而且行為突出，因此在學校被同學欺負，在家又被母親（陳意涵飾）嫌棄，在外地長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，導致性格非常孤僻。小曉唯一在意的是學校裏的貓頭鷹Kitty與班主任陳保羅（劉俊謙飾），覺得班主任彷彿能理解並紓緩她的情緒。不過一次颱風天下課，小曉目睹媽媽與保羅有外遇，困惑的她不僅強迫自己適應這複雜的情感關係，也逐漸發現她與母親都有對生活說不出的無奈。

盼多關注過度活躍症孩子

《小曉》導演及編劇靳家驊表示，由於出口導向經濟型態，在台灣有些夫妻一結婚就要分居，離家在外地工作的丈夫將撫養孩子的責任完全留給妻子。片中小曉患有過度活躍症，在台灣這些過度活躍症孩子的父母有超過一半的機率會離婚，他希望藉《小曉》讓這些看起來與常人無異，甚至較常人更加強悍的孩子，能獲得更多關注。

林品彤2020年參演首部電影《美國女孩》，導演阮鳳儀在電影開拍前，看到林品彤在某個音樂劇中精準到位、收放自如的歌舞表演片段後，察覺到她非常有演員天賦，便決定由她來飾演劇中二女兒的角色。後來林品彤以這個角色入圍2022年第24屆台北電影最佳新演員。

林品彤去年在《小曉》挑戰飾演患過度活躍症（ADHD）的小學生，ADHD於台灣稱為「過動症」，特性是難以專注、過度活躍、做事不考慮後果等。除此之外，還有不合年紀的行為，有注意力缺失的個體可能表現出情緒調節困難或執行功能方面的問題。由於症狀主要在患者12歲之前出現，因此兒童患者注意力不集中可能導致學習成績不佳。

林品彤看書揣摩角色

林品彤在開拍前特別大量閱讀、觀看關於過度活躍症患者的影片，才能更好地呈現他們的肢體動作和情緒表現。對她而言，「書」是揣摩角色最重要的工具，書中文字描寫細膩，能更了解角色的內心；也因為沒有畫面干擾，讓她可以發揮想像力，將自己帶入角色的世界。金馬獎評審團主席、知名導演李安盛讚林品彤為天才型演員，大爆最佳女主角第一輪票選時已決定了是林品彤。《小曉》1月25日香港上映。