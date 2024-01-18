李玟首個生忌 歌迷武漢搞生日會 李思林盼世人勿忘妹妹

一班歌迷感謝李媽媽為這世界和舞台，帶來善良的天使和獨一無二巨星CoCo，他們還有才藝表演，跳唱CoCo歌曲給李母和兩姊欣賞，延續CoCo愛家人、愛歌迷精神。李思林代表家人說：「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛CoCo的歌迷朋友來說，都是艱難的一年。2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日，世界各地的歌迷都來到這裏為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。」

成立全球歌迷會官方信息平台

李思林希望大家記着CoCo留下的愛，帶着她的愛和正能量努力生活下去，「媽媽年事已高，我和大姐年齡也不小，希望未來可以由歌迷，還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她」。席間，李媽媽宣布CoCo李玟全球歌迷會官方信息平台成立，用於統一發布未來各類紀念活動信息。

娛樂組