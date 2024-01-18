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娛樂

李玟首個生忌 歌迷武漢搞生日會 李思林盼世人勿忘妹妹

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）去年7月離世，終年48歲。昨日是CoCo離世後首個生忌，她的歌迷從世界各地齊集到武漢，跟以前一樣，為CoCo舉行生日會，並邀請CoCo家人參加。昨晨大批歌迷到石門峰紀念公園李玟紀念園，送上鮮花和禮物悼偶像，整個紀念園變成花海。下午1時17分，紀念生日會開始，CoCo的86歲媽媽在兩女李秋林和李思林陪伴下入場，並代CoCo主持切蛋糕儀式。

一班歌迷感謝李媽媽為這世界和舞台，帶來善良的天使和獨一無二巨星CoCo，他們還有才藝表演，跳唱CoCo歌曲給李母和兩姊欣賞，延續CoCo愛家人、愛歌迷精神。李思林代表家人說：「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛CoCo的歌迷朋友來說，都是艱難的一年。2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日，世界各地的歌迷都來到這裏為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。」

成立全球歌迷會官方信息平台

李思林希望大家記着CoCo留下的愛，帶着她的愛和正能量努力生活下去，「媽媽年事已高，我和大姐年齡也不小，希望未來可以由歌迷，還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她」。席間，李媽媽宣布CoCo李玟全球歌迷會官方信息平台成立，用於統一發布未來各類紀念活動信息。

娛樂組

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